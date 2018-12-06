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Tarımsal üretim tecrübesi "kardeşlik" projesiyle yayılacak

- Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarımsal üretimde edindiği bilgi birikimi ve tecrübeyi, "Gelin Kardeş Olalım Projesiyle" aktaracak

Tarımsal üretim tecrübesi
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ANTALYA (AA) - Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarımsal üretimde edinilen bilgi birikimi ve teknolojiyi, ülkenin değişik bölgelerinde paylaşmak amacıyla "Gelin Kardeş Olalım Projesi"ni hayata geçirdi.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gelin Kardeş Olalım Projesi'nin, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı il ve ilçe müdürlükleri arasında kurulan karşılıklı bilgi alışverişi ve ortak çalışmalara dayanan ortaklık projesi olduğu kaydedildi.

Bu ortaklığın bitkisel ve hayvansal üretim, tarım alanında bilgi alışverişinde bulunmak ve ortak projeler yürütmek gibi pek çok farklı sebebe dayandığı aktarılan açıklamada, kardeş ilçe ortaklıklarının, çiftçilerin, il ve ilçe müdürlükleri çalışanlarına ve topluma karşılıklı yarar sağlayacak ortak konuların ele alınması açısından önem taşıdığı belirtildi.

Tarımda alternatif üretim teknikleri ve modern teknoloji kullanılarak ülkenin ve dünya insanının beslenmesine katkıda bulunan Antalya'nın nüfus büyüklüğü itibariyle Türkiye'de 5. sırada olduğu aktarılan açıklamada, "Antalya, 138 bin çiftçi ailesiyle 12,1 milyar lira tarımsal üretim değerleri itibariyle 2. sırada, Türkiye bitkisel üretim değerinin yüzde 7,46'sını karşılayarak 1. sırada Türkiye tarımının lokomotifi konumundadır." ifadesi kullanıldı.

Antalya'nın özellikle yaş sebze meyve üretiminde ülkede lider konumunda olup üretim aşamalarında yoğun bilgi ve teknoloji kullanımına sahip olduğu belirtilen açıklamada, kentin sahip olduğu bu bilgi ve teknoloji birikimini ülkenin değişik yerlerinde uygun ekolojiye sahip ilçelere aktararak, ülkenin tarımsal üretim potansiyelinin artırılmasına katkı sağlanmasının hedeflendiği vurgulandı.


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