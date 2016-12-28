Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Otokar zırhlı da hız kesmedi

Tarımsal ürünlere ihracat iadesi yardımları

- Tarımsal ürünlerde uygulanacak ihracat iadesi yardımlarında, uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve ihracat potansiyelinin artırılması amacıyla güncellemeye gidildi

Tarımsal ürünlere ihracat iadesi yardımları

ANKARA (AA) - Tarımsal ürünlerde uygulanacak ihracat iadesi yardımlarında, uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve ihracat potansiyelinin artırılması amacıyla güncelleme yapıldı.

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2017'den itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Türkiye'nin tarımsal ürünlerinin uluslararası piyasalarda rekabet gücünün ve ihracat potansiyelinin artırılması amaçlayan karar, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan karşılanmak üzere ihracat iadesi yardımlarından yararlanacak ürün cinslerini, ihracat iade miktarlarını, miktar barajlarını ve bunlara yapılacak azami ödeme oranlarını içeriyor.

Buna göre, kümes hayvanları etleri, yumurta, bal, dondurulmuş ve kurutulmuş sebzeler, meyveler, zeytinyağı, hazır ve konserve balıklar, makarnalar, bisküvi, gofret ve kekler, dondurulmuş sebze, reçel, jöle, meyve ve sebze suları ile meyve nektarlarının da aralarında bulunduğu ürünlerin ihracatının, kararla belirlenen miktardaki ihracatında azami ödeme oranı yüzde 2-14, miktar barajı da yüzde 15-100 arasında değişen oranlarda kabul edildi.

Para-Kredi Koordinasyon Kurulu kararına göre, 2017 yılında tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ihracatında ödenecek ihracat iadesi tutarları ve ödeme esasları şöyle:

SIRAMADDE ADIİHRACAT İADE MİKTARI (TL)

MİKTAR BARAJI (Yüzde)

AZAMİ ÖDEME ORANI (Yüzde)1Kümes hayvanları etleri (sakatatlar hariç)380/Ton41142Yumurta35/1000 Adet65103Bal130/Ton3224Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten çiçekler ve tomurcuklar 400/Ton4595Sebzeler (pişirilmemiş, buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş) (dondurulmuş)160/Ton45106Kurutulmuş sebzeler (bütün halde, kesilmiş, dilimlenmiş, kırılmış veya toz halinde, fakat başka şekilde hazırlanmamış)720/Ton40107Meyveler ve sert çekirdekli meyveler (pişirilmemiş, buharda veya suda kaynatılarak pişirilmiş, dondurulmuş )155/Ton4568Zeytinyağı30/Ton10029Kümes hayvanları etinden, sakatatından yapılmış sosisler ve benzeri ürünler ile kümes hayvanları etinden hazırlanmış veya konserve edilmiş ürünler485/Ton501010Hazırlanmış veya konserve edilmiş balıklar 485/Ton100511Çikolata ve kakao içeren gıda müstahzarları235/Ton48512Makarnalar130/Ton32913Bisküviler, gofretler, kekler235/Ton18714Dondurulmuş meyve ve sebze ile meyve ve sebze işleme sanayiine dayalı gıda maddeleri165/Ton100815Reçel, jöle, marmelat, meyve veya sert kabuklu meyve püreleri veya pastları 125/Ton35516Meyve suları ve sebze suları, meyve nektarları320/Ton1512
İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
IhracatPara-Kredi Koordinasyon KuruluTarımsal Ürünler
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.