Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda dünya Trabzon food istanbul
Değişim başladı
Değişim başladı
Katarakt tekrarlamaz!
Katarakt tekrarlamaz!
Fındık üreticisi endişeli
Fındık üreticisi endişeli
Arçelik'e İklim Liderliği Ödülü
Arçelik'e İklim Liderliği
Otomotivde sert düşüş
Otomotivde sert düşüş

Tarımsal yatırım projelerinde süre uzatımı

- Tarıma dayalı yatırım projelerinin tamamlanması için verilen süre 31 Mayıs 2019'dan 30 Kasım 2019'a uzatıldı

Tarımsal yatırım projelerinde süre uzatımı
banner17

ANKARA (AA) - Tarıma dayalı yatırım projelerinin tamamlanma süresi 30 Kasım 2019'a kadar uzatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle tarıma dayalı yatırım projelerinin fiziki olarak tamamlanma tarihi 31 Mayıs 2019'dan 30 Kasım 2019'a kadar uzatıldı. 1 Ekim 2018 tarihinde veya ek süre sonunda fiziki gerçekleşmeleri tamamlanmış olan ancak yasal izinlerini alamamış yatırımlar için de yatırımcının başvurması halinde 30 Kasım 2019'a kadar süre verilecek.

Öte yandan Su Ürünleri̇ Yeti̇şti̇ri̇ci̇li̇ği̇ Yatırımlarında İhti̇yaç Duyulan Su ve Su Alanları ile Deni̇z ve İç Sulardaki̇ Su Ürünleri̇ İsti̇hsal Hakkının Ki̇raya Veri̇lmesi̇ Hakkında Yönetmeli̇kte Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Yönetmeli̇k de Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan değişiklikle söz konusu yönetmeliğin uygulama süresi 1 Ocak 2020'ye kadar uzatıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Kırsal Kalkınma DestekleriResmi GazeteSu ürünleri̇ Yeti̇şti̇ri̇ci̇li̇ği̇Süre UzatımıTarım Ve Orman Bakanlığı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5