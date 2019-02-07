Tariş ve Marmarabirlik arasında iş birliği

İZMİR (AA) - Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Hilmi Sürek, Marmarabirlik ile yapacakları iş birliğinin başta üreticiler olmak üzere tüm ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını bildirdi.

Tariş'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa ile yönetim kurulu üyeleri, Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliğini ziyaret ederek, zeytin ve zeytinyağı ekonomisi ve birliklerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Hilmi Sürek, aynı alanda faaliyet gösteren iki önemli kuruluşun bir araya gelmesinin sektör ve üreticiler için önemine dikkati çekti.

Tarım satış kooperatifleri birliklerinin üreticiler için olduğu kadar tüketiciler için de güvenli kuruluşlar olduğunun altını çizen Sürek, ziyarette 2018-2019 sezonuna yönelik tahminleri değerlendirdiklerini aktardı.

Bu yılın zor bir sezon olacağını tahmin ettiklerini, üretici ve kooperatif dayanışmasıyla zor sezonu aştıklarını dile getiren Sürek, "Bir kere daha görüldü ki üreticiler kooperatiflerine sahip çıkmalıdırlar. Böylece kooperatifler de üreticinin ürününü daha iyi değerlendireceklerdir. İki birliğin yapacağı iş birliği, başta üreticilerimiz olmak üzere tüm ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Marmarabirlik Başkanı Hidamet Asa ise iki birlik arasındaki güç birliğinin sektöre örnek olacağını belirtti.

Tarım satış kooperatifleri birliklerinin ülke ekonomisinin en önemli yapı taşlarından olduğunu dile getiren Asa, şunları kaydetti:

"İki birlik arasında gerçekleştireceğimiz ortaklıklarda Ar-Ge çalışmaları büyük önem taşıyor. Her iki kuruluşun da Ar-Ge birimleri ve bunların yarattığı sonuçlar çok değerli. Şimdi başlatacağımız Ar-Ge ortaklığıyla daha büyük sinerji yaratacağız ve alanlarımızda büyük başarılara imza atacağız. İki birlik arasında yapılan güç birliği tüm tarım satış kooperatifleri birliklerine ve sektöre de örnek teşkil edecektir."



