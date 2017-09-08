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Tariş'in 33 yıllık başkanı görevini bıraktı

- Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Çetin, görevinden ayrıldı

Tariş'in 33 yıllık başkanı görevini bıraktı

BALIKESİR (AA) - Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Çetin, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Birliğin yönetim kurulu başkanlığını 1984 yılından beri yürüten Çetin, Tariş 78 No'lu Edremit Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi Cevdet Ercan Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, 31 Ağustos itibarıyla 33 yıllık kooperatif başkanlığına noktayı koyan dilekçeyi yönetim kuruluna verdiğini kaydetti.

Görevi boyunca üreticinin sonsuz desteğini ve güvenini gördüğünü vurgulayan Çetin, "Ayrılmaya 2,5 yıl önce karar vermiştim. 67 yıllık birlik ömrünün yarısında görev yapan bir başkanın, plansız ayrılığının belirsizlik yaratmasından kaygılanırım. Bir geçiş süreci lazım. Arkadaşlarımın ve kooperatiflerimizin kalan süreyi değerlendirme şansı olsun istedim. Bir başka deyişle birliği yönetecek yeni kadroların teşkilinde düşünecek zamanları olsun istedim. Ayrılığımın tek nedeni bu." dedi.

Kooperatifçiliğin yaşam felsefesi olduğunu ve bu uğurda yaşadığını anlatan Çetin, üretici ortakların kooperatiflerine ve örgütlü yapıya sahip çıkmaları gerektiğini kaydetti.

Çetin, dünyada kooperatifçiliğin giderek önem kazandığını, Türkiye'de ise hızla gözden düşürüldüğünü savunarak, şöyle konuştu:

"Batı emperyalizmi kendi dışındaki ülkelerde örgütlü tarım istemiyor. İşin dramatik yanı bizler bu tuzağa düşüp, büyük sermayenin karşısında durabilecek en önemli birleştirici gücümüzü kaydediyoruz. Kooperatif ve birliklerimize sahip çıkmalıyız. 16 tarım satış kooperatifleri birliklerinden kaçı faal, en önemlisi kaç tanesi etkili pazar politikasını yürütebiliyor, buna bakmak lazım. Ortaklarımız kooperatiflerine sahip çıktığı sürece piyasa belirleyici gücü katlanarak artacak."

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