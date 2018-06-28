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"Tarlada biçerdöverler boşa dönüyor"

- TZOB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nejat Gamzeli: - "Bu sene bahar yağmurlarının gecikmesinden dolayı tarlalarımız bir buçuk ay kadar yağmur görmedi. Dönümden 100-150 kilogram ancak ürün alabiliyoruz" - "Tarlada biçerdöverler boşa dönüyor. Sıkıntımız çok büyük"

ÇANKIRI (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Çankırı Ziraat Odası Başkanı Nejat Gamzeli, bu sene bahar yağmurlarının gecikmesinden dolayı tarlaların susuz kaldığını, dönümden 100-150 kilogram ürün alabildiklerini belirterek, "Biçerdöverler boşa dönüyor. Sıkıntımız çok büyük" dedi.

Gamzeli, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu sene bahar yağmurlarının geç yağmasının ürün verimini olumsuz etkilediğini söyledi.

Buğday ve arpanın veriminde büyük düşüş yaşandığını vurgulayan Gamzeli, "Bu sene bahar yağmurlarının gecikmesinden dolayı tarlalarımız bir buçuk ay kadar yağmur görmedi. Dönümden 100-150 kilogram anca ürün alabiliyoruz. Tarlalarımızın bir çoğunda tane çıkmıyor. Arpa ve buğdayda bu zorluğu yaşıyoruz." diye konuştu.

Çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğini anlatan Gamzeli, "Yağmurların bölgesel olarak ani yağması tarlalarımızda verimsizliğe neden oldu. Tarlada biçerdöverler boşa dönüyor. Sıkıntımız çok büyük." dedi.

Buğday üreticisi Kenan Çelik de verimin çok düşük olduğunu aktardı.

Dönümden 100 kilogram anca ürün aldıklarını belirten Çelik, "Yağmurların geç yağmasından dolayı ürünün kalitesi kayboldu, hem de fiyatta düşüş oldu. Çiftçinin yapmış olduğu harcamalar ürünleri karşılamadı ve çiftçiler mağdur oldu." ifadelerini kullandı.

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ArpaBuğdayçankırıÇankırı Ziraat Odası BaşkanıNejat GamzeliTürkiye Ziraat Odaları Birliği
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