TARSİM hasarları uydudan takip ediyor

İSTANBUL (AA) - Tarım Sigortaları Havuzu'nca (TARSİM), günlük uydu görüntülerinin, dolu, yangın, sel ve su baskını, heyelan hasarlarının yanı sıra risk inceleme ve değerlendirme işlemlerinde de meteorolojik verilerle desteklenerek kullanılmaya başlandığı belirtildi.

TARSİM'den yapılan açıklamada, üreticilerin ve paydaşların memnuniyetini arttırmak amacıyla teknolojik uygulamalara odaklanıldığı, bu alandaki mevcut tüm imkanlardan azami düzeyde faydalanıldığı, TARSİM Sistem’nin bu anlamda dünyadaki benzer sistemlerin üzerinde bir performansa sahip olduğu kaydedildi.

Açıklamada, kısa bir süre önce TARSİM’in hayati fonksiyonlarından biri olan risk inceleme ve değerlendirme ile hasar tespit süreçlerinde uygulamaya alınan uydu teknolojileri ve insansız hava araçları (İHA) sayesinde, yeni bir dönemin başladığı ve olumlu sonuçlar elde edildiği bildirildi.

Bitkisel Ürün Sigortaları’nda yeni üretim sezonunun açılması ile birlikte ilerleyen günlerde uyduların ve İHA’ların sistemde çok daha etkin ve yoğun bir şekilde kullanılacağı aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Günlük uydu görüntüleri, dolu, yangın, sel ve su baskını, heyelan hasarlarının yanı sıra risk inceleme ve değerlendirme işlemlerinde de meteorolojik verilerle desteklenerek kullanılmaya başlandı. Bu sayede istenilen tüm tarihlere ait görüntülere de ulaşma imkanı doğduğundan, hasarların teminat kapsamında olup olmadığı, poliçenin başlangıcında mı ya da öncesinde mi gerçekleştiği, yangın hasarlarının hasat işlemi öncesinde mi, sonrasında mı meydana geldiği gibi sorgulamalar yapılarak, hata payı minimize ediliyor.

Bunun yanı sıra geniş alanları etkileyen, etkisi büyük olan hasarların meydana gelmesi sonrasında ya da sigortaya kabul için yapılan risk inceleme ve değerlendirme işlemlerinde İHA’lar kullanılarak, görüntüler alınıyor ve veriler işleniyor. Bu şekilde hasarlar hem kısa sürede hem de pratik bir şekilde yorumlanabiliyor. Yeni uygulamalarla elde edilen sonuçların, Sistem’e ve başta üreticilerimiz olmak üzere tüm paydaşlara olumlu yansımalarının artarak devam edeceğine inanıyoruz."