TARSİM Ordu'da 70 eksperle hasar tespit çalışması yapıyor

ORDU (AA) - Türkiye Tarım Sigortaları Sistemince (TARSİM) Ordu'da selden zarar gören fındık bahçelerinde hasar tespit çalışması yapılıyor.

TARSİM Genel Müdürü Yusuf Cemil Satoğlu, Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman'ı ziyaret ederek, fındık bahçeleri ve ürünün durumuna ilişkin bilgi aldı.

Satoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, TARSİM'in görevi doğrultusunda üreticinin yanında olduğunu söyledi.

Afet durumlarında poliçe yaptırmış üreticilerin zararlarını çok hızlı şekilde tanzim etmenin başlıca görevleri olduğunu belirten Satoğlu, "Bu nedenle de afetin yaşandığı ilk günden itibaren bölgedeyiz. Şu anda 2 bin 500 civarında ihbar söz konusu. Bunun büyük bölümü Ünye'den, bir kısmı ise Fatsa'dan. Bölgede 70 eksper görev yapıyor, eksper sayısını 100'e çıkartabiliriz. Hasar ihbarlarına ekiplerimizle hızlı şekilde ulaşmaya çalışıyoruz." dedi.

Satoğlu, tarım sigortası yaptıran üreticilerin zararlarının kısa sürede karşılanacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hedefimiz kısa sürede hasarların tespitini tamamlayabilmek ve ardından da hızlı şekilde üreticilerimizin zararlarını karşılamak. Hasada başlayan üreticimizin poliçe vadeleri de yakın tarihler olduğu için hasar ödemelerini beklemeden hızlı şekilde yapmamız mümkün olacak."

Tarım sigortalarının üreticiler için ihtiyaç olduğunu vurgulayan Satoğlu, bunu ziraat odaları ile birlikte çiftçilere çok iyi anlatmaları gerektiğini söyledi.



