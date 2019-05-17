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TARSİM sesli yanıt sistemi hasar ihbar hattını hayata geçirdi

İSTANBUL (AA) - Tarım Sigortaları Havuzu'nca (TARSİM), IVR (sesli yanıt sistemi) hasar ihbar hattının hayata geçirildiği bildirildi. TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, TARSİM, hizmet kalitesini ve sisteme ilişkin memnuniyet düzeyini...

TARSİM sesli yanıt sistemi hasar ihbar hattını hayata geçirdi
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İSTANBUL (AA) - Tarım Sigortaları Havuzu'nca (TARSİM), IVR (sesli yanıt sistemi) hasar ihbar hattının hayata geçirildiği bildirildi.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, TARSİM, hizmet kalitesini ve sisteme ilişkin memnuniyet düzeyini arttırmak, hasar ihbarları konusunda yöntemleri çeşitlendirmek ve işlem sürelerini kısaltmak amacıyla, TARSİM IVR (sesli yanıt sistemi) hasar ihbar hattını hayata geçirdi.

Çağrıları insan gücüne ihtiyaç duymadan karşılayan yeni uygulama, bitkisel ürün sigortası ve sera sigortası branşlarında poliçe sahibi olan üreticilere, zamandan ve mekandan bağımsız olarak, telefonlar üzerinden 7/24 hasar ihbarında bulunma imkanı sunuyor.

Sigortalı üreticiler, hasar ihbarında bulunmak için "0850 399 89 50" numaralı telefonu arayarak, poliçe numarasını ve ardından T.C. kimlik numarası ya da vergi numarasını, hasar tarihini ve hasar nedenini tuşlayıp, kolaylıkla ve hızlı bir şekilde hasar ihbar kaydını oluşturabiliyor.

Üreticiler, yeni uygulamanın yanı sıra TARSİM Mobil Uygulama, tarsim.gov.tr üzerinde yer alan poliçe sorgulama/hasar ihbarı ekranı ve acenteler aracılığıyla da bitkisel ürün sigortası ve sera sigortası branşlarındaki poliçeleri için hasar ihbarında bulunabiliyor.


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