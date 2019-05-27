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TARSİM'den Sigorta Haftası mesajı

- TARSİM: - "Bugünümüz ve geleceğimiz için en büyük ve en önemli güvence sigortadır. Yarını güvenle kucaklayabilmek için sigortayı bir zorunluluk gibi görmeli ve mutlaka zamanında yaptırmalıyız"

TARSİM'den Sigorta Haftası mesajı
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İSTANBUL (AA) - Sigorta Haftası, bu yıl 27 Mayıs-2 Haziran'da kutlanacak.

TARSİM'den yapılan açıklamada, Sigorta Haftası'nın Türkiye'de sigorta farkındalığını ve bilincini, sektörde yer alan tüm paydaşların katkısı ile artırmak amacıyla, bu yıl 27 Mayıs-2 Haziran'da kutlanacağı belirtildi.

Türkiye'de tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için faaliyetlerini yürüten TARSİM'in açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Günümüz dünyasında hepimiz zaman zaman şiddeti ve sayısı giderek artan çeşitli risklere maruz kalabiliyoruz. Küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle meydana gelen afetler, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yıllar itibarıyla daha yoğun bir şekilde hissediliyor. Don, dolu, fırtına, sel-su baskını gibi olaylar, can kayıplarına ve yıkıcı sonuçlara yol açıyor. Özellikle tarımsal üretim, bu risklerden en çok etkilenen alanların başında geliyor. Sigorta, hiç beklenmedik anlarda karşılaşabileceğimiz bu risklere karşı korunmamızı sağlayarak, zararlarımızı karşılıyor. Bu nedenle, bugünümüz ve geleceğimiz için en büyük ve en önemli güvence sigortadır. Yarını güvenle kucaklayabilmek için sigortayı bir zorunluluk gibi görmeli ve mutlaka zamanında yaptırmalıyız. Sigorta Haftası’nı kutluyor, tüm paydaşları birbirine kenetleyerek, amaçlarına ulaşmasını ve sektörün başarılarına yeni başarılar katmasını ümit ediyoruz."

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Sigorta HaftasıTARSİM
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