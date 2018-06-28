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Tasarım Stratejisi ve Eylem Planı

- Türk tasarımının küresel bir marka olması vizyonuyla hazırlanan eylem planına göre, uygulanacak stratejiler 5 temel hedef kapsamında 20 eylem altında toplandı - Bu kapsamda kamu ve özel sektörün tasarım yönetim, üretim ve kullanım kapasitesi geliştirilecek - Tasarım desteklerinin etkinliği artırılacak ve bu alanda girişimcilik desteklenecek

Tasarım Stratejisi ve Eylem Planı

ANKARA (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan Tasarım Stratejisi ve Eylem Planı'na göre, kamu ve özel sektörün tasarım yönetim, üretim ve kullanım kapasitesi geliştirilecek. Tasarım desteklerinin etkinliği artırılacak ve bu alanda girişimcilik desteklenecek.

Yüksek Planlama Kurulunun "Tasarım Stratejisi ve Eylem Planı 2018-2020"nin kabulüne ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tasarım Stratejisi ve Eylem Planı'nın vizyonu "Türk tasarımının küresel bir marka olması" şeklinde ifade edilirken, bu vizyona ulaşabilmek için uygulanacak stratejiler beş temel hedef kapsamında, 20 eylem altında toplandı.

Hedefler kapsamında kamu ve özel sektörün tasarım yönetim, üretim ve kullanım kapasitesi geliştirilecek.

Tasarım desteklerinin etkinliği artırılacak ve tasarım alanında girişimcilik desteklenecek.

Bu alanda insan kaynağı kapasitesi ve niteliği artırılacak. Türk tasarımının ulusal ve uluslararası düzeyde görünürlüğü ve bilinirliği artırılacak. Tasarıma ilişkin bilgi ve veri kapasitesi geliştirilerek karar alma süreçleri desteklenecek ve yönlendirilecek.

Eylemlerin hayata geçirilmesiyle tasarım alanında dünyada daha etkin hale gelinmesi, rekabet gücünün artırılması, Türk tasarımı ile tasarımcısının dünya tarafından tanınmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

- Türkiye'de tasarımcı sayısı artacak

Hedeflenen eylemlerin tamamlanmasıyla kamu ve özel sektörde tasarım kullanımı ve tasarımcı sayısı artacak.

Türk Dünyası Tasarım Şurası düzenlenmesi, Türk tasarımına yön veren tasarımcıların hayatının ve başarı hikayelerinin yayınlanması, medyada tasarımla ilgili programların yapılması ve farklı hedef kitlelere yönelik etkinliklerin düzenlenmesiyle tasarım farkındalığı artacak.

Tasarıma ilişkin mevcut desteklerin iyileştirilmesiyle tasarımcılar daha fazla ve daha geniş kapsamda desteklerden faydalanacak. Ayrıca, tasarım desteklerinin bilinirliğini artırıcı kamuoyunda düzenlenecek faaliyetler yoğunlaştırılacak. Türk kültürü ögeleri ve yerel bilgilerin bir arada bulunabileceği online arşiv oluşturulacak.

Tasarım Stratejisi ve Eylem Planı'nda belirlenen hedef ve faaliyetlerin uygulanması sürecinde, her bir hedeften Türk Tasarım Danışma Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren komiteler sorumlu olacak. Bu komitelerin üzerinde Uygulama İzleme ve Değerlendirme Komitesi olarak faaliyet gösterecek "Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planı Komitesi" yer alacak.

Strateji Belgesi'nin uygulanması sürecinde Türk Tasarım Danışma Konseyi, "Yönlendirme Kurulu" görevini üstlenecek. Konseyin yılda iki defa gerçekleştirilen olağan toplantılarının öncelikli gündem maddesi, Tasarım Stratejisi ve Eylem Planı'nda kaydedilen ilerlemelerin değerlendirilmesi olacak. Bu gündem maddesiyle ilgili Tasarım Stratejisi ve Eylem Planı Komitesi tarafından konseye Eylem Planı'na ilişkin ilerleme raporları sunulacak.

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Bilim Sanayi Ve Teknoloji BakanlığıResmi GazeteTasarım Stratejisi Ve Eylem Planı
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