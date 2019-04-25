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Tasarım ve Teknoloji Festivali'nde "Türksat 6A Konferansı" yapılacak

- Uşak Üniversitesi tarafından organize edilen Tasarım ve Teknoloji Festivali kapsamında Türksat 6A'ya ilişkin konferans düzenlenecek

Tasarım ve Teknoloji Festivali'nde
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ANKARA (AA) - Uşak Üniversitesinin Tasarım ve Teknoloji Festivali kapsamında Türksat 6A'ya ilişkin konferans gerçekleştirilecek.

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Tasarım ve Teknoloji Festivali, Türksat'ın katkısıyla Uşak Üniversitesi tarafından 26 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde 1 Eylül Kampüsü'nde düzenlenecek.

Festivalde, milli haberleşme uydusu Türksat 6A'ya ilişkin Türksat AŞ, TÜBİTAK Uzay, TAI, ASELSAN ve Ctech firmalarında çalışan uzmanlar, projedeki misyonlarıyla ilgili sunumlar yapacak.

Birçok etkinliğe ve mezuniyet törenine sahne olacak festivalde, uydu teknolojilerine yönelik mühendislik bölümü öğrencileri için Türksat standında tanıtım ve eğitim faaliyeti gerçekleştirilecek.

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Tasarım Ve Teknoloji FestivaliTürksat 6ATürksat AŞUşak Üniversitesi
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