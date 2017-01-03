Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2017 ekonomi yılı olsun
2017 ekonomi yılı olsun
En tecrübeli isim o otele genel müdür oldu
En tecrübeli isim o otelin...
PR'ın Startup'ı olmak için yola çıktı
PR'ın Startup'ı olmak için yola...
Çok sayıda baraj, gölet ve sulama tesisini bitirdik
Çok sayıda baraj ve göleti...
2016'da en çok altın altın kazandırdı
En çok altın kazandırdı

Tasarımda tekrarın önüne geçilecek

- TSE, tasarım ve üretimde mükerrer yatırımın önüne geçilmesine katkı sağlayacak TRTEST Test ve Değerlendirme AŞ'ye ortak oldu

Tasarımda tekrarın önüne geçilecek

ANKARA (AA) - Türk Standardları Enstitüsü (TSE), tasarım ve üretimde mükerrer yatırım yapılmadan, etkinliğin artırılmasına katkı sağlayacak TRTEST Test ve Değerlendirme AŞ'ye yüzde 15 hisse ile iştirak edecek.

Bakanlar Kurulu'nun konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TSE, merkezi Ankara'da olmak üzere 30 milyon lira sermaye ile kurulacak TRTEST'e yüzde 15 ortak olacak.

TRTEST, tasarım, üretimde mükerrer yatırım yapmadan etkinliğin artırılması için özellikle "Platform Sistem Seviyesi Test ve Değer" altyapılarını kuracak ve işletecek.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Test Ve Değerlendirme AŞTRTESTTSETürk Standardları Enstitüsü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.