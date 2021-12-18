Tasarımın gücüne inandılar ödülleri verdiler

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) gelenekselleştirdiği Türkiye’nin en geniş kapsamlı tasarım etkinliği olan “Design Week Türkiye 2021” başladı. Küresel Tasarım Sıralamaları’nda Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda, Kanada gibi ülkeleri geride bırakarak skor bazında 7’nci sıraya yerleşen Türkiye’nin hedefi ilk 5’e girmek.

İlk 1000 İhracatçı araştırmasının sonuçlarına göre, tasarım merkezi olan firmaların birim ihracat değeri, olmayan firmalara oranla 3 kat daha değerli. Türkiye’de toplam 342 adet tasarım merkezimiz bulunduğunu kaydeden TİM Başkanı İsmail Gülle, “Bu sayıyı, süratle daha da yukarılara taşıyarak, inşallah ihracat birim değerimizi 2030 yılına kadar 2 dolara yükselteceğiz” dedi.

Türkiye’nin en geniş kapsamlı tasarım etkinliği olan “Design Week Türkiye 2021”in 5’incisi bugün Haliç Kongre Merkezi’nde başladı. düzenlenecek. Etkinlik çerçevesinde; 12 panel ve konferans, 60'tan fazla konuşmacı, 20’yi aşkın sergi, enstalasyon ve atölye çalışmaları gerçekleşecek. Dünyaca ünlü tasarımcı ve konuşmacıların yer alacağı “Design Week Türkiye 2021”in açılışını Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle yaptı.

Tasarımlarıyla markalaşan ülkelerin küresel rekabette bir adım öne çıktığının altını çizen TİM Başkanı İsmail Gülle, “Ülkemiz, tasarımcılarımızın art arda aldığı ödüllerle bu yıl küresel tasarım endeksi sıralamalarında genel skor bazında 1917 puanla, Almanya, Güney Kore, Rusya, Singapur gibi ülkeleri geride bırakarak 7’nci sıraya yükseldi. Bu oldukça değerli bir başarı. Bu, tasarım rüzgarını arkamıza aldığımızın net bir göstergesi. Hedefimiz, önümüzdeki dönemde bu başarıyı daha güçlü ürünlerle, daha güçlü markalarla daha da ileriye taşımak. İnşallah, bu başarıların yansımalarını ilerleyen dönemlerde katma değerli ihracatımızda da göreceğiz” dedi.

İlk 1000 İhracatçı araştırması kapsamında gerçekleştirilen çalışmanın ihracatta tasarımın önemini bir kez daha gösterdiğini dile getiren Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü: “Araştırmamızın sonuçlarına göre, tasarım merkezi olan firmalarımızın birim ihracat değeri, olmayan firmalara oranla 3 kat daha değerli. Ülkemizde toplam 342 adet tasarım merkezimiz bulunuyor. Bu sayıyı, süratle daha da yukarılara taşıyarak; inşallah ihracat birim değerimizi 2030 yılına kadar 2 dolara yükselteceğiz.”

İstanbul’n dünyadan tasarımın merkezi olacak

Design Week Türkiye’ye oldukça büyük bir önem atfettiklerini kaydeden Gülle, bununla beraber, TİM’in “Design İstanbul” projesi çalışmalarının da süratle devam ettiğini belirtti. Proje hakkında detaylı bilgi veren Gülle, şu bilgileri verdi: “Design Week Türkiye’den edindiğimiz tüm kazanımları doğrudan yansıttığımız bir proje hazırladık. Design İstanbul projesi kapsamında; dizayn yarışmalarından dizayn sokaklarının kurulmasına, Design İstanbul müzesinden yenilikçi çalışma alanlarının oluşturulmasına kadar geniş bir perspektifte

çalışmalarımızı ele aldık. Projeyle; İstanbul'u dünyada önemli bir tasarım destinasyonu ha-line getirmenin yanısıra, tasarım ürünlerinin ihracatını artırarak yaratıcı endüstrilerin ih-racatını geliştirmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca, yıl boyunca dünyanın dört bir yanından önemli tasarımcıların katılacağı Design İst konuşmalarıyla tasarım dünyasının nabzını tutacağız.”

Tasarım, katma değere dönüşecek

“Artık tasarlayan, hayal eden, bu hayalleri üreten ve dünyanın dört bir köşesine ihraç eden bir Türkiye var” diyen TİM Başkanı İsmail Gülle, Design Week Türkiye ile bu değerli tasarım ekosistemine katkı sunmayı, ülke sathında bu kültürü daha da geliştirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Var olanla yetinmeyen, daha da fazlasına cesaret eden tüm tasarımcıların ar-kasında olduklarına dikkat çeken Gülle, “Çünkü onlarla katma değer yaratıp, onlarla kalkınacağımıza yürekten inanıyoruz. Son dönemde yükselen ihracat rakamlarımızla birlikte net bir şekilde görüyoruz ki; ‘Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye’ hedefimize belki de hiç olma-dığı kadar yakınız. Bunun için sürdürülebilir ihracatı ve katma değeri nasıl yaratacağımızı doğru şekilde tespit etmemiz gerekiyor. Günümüzde, sürdürülebilir ihracat artışının yolu katma değerli üretimden geçiyor. Katma değerli üretimin yolu ise Ar-Ge, inovasyon, marka ve tasarımdan. Bugün, bu dört önemli unsurdan tasarımı ele alıyoruz. TİM olarak inanıyoruz ki; Türkiye ihracatla, ihracat tasarımla yükselecek” diye konuştu.

45 firma tasarım ödülü kazandı

Program, açılış konuşmalarının ardından “Design Türkiye Endüstriyel Tasarım Ödülleri” ile devam etti. Toplam 45 firmanın ödüle layık görüldüğü törende; 8 firma ‘Üstün Tasarım’, 37 firma ise ‘İyi Tasarım’ ödülünün sahibi oldu. Arçelik 8 ödülle en fazla ödül kazanan firma oldu.