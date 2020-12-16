Tasarruf için herkes elektrik tedarikçisini değiştiriyor

Serbest tüketici, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) belirlediği limitler dahilinde elektrik tüketimi olan ve elektrik tedarikçisini değiştirebilen tüketicilere deniyor. 2020 yılında bu limit 80 TL iken 2021 yılında bu limitin daha da düşmesi hatta sıfırlanması bekleniyor. Elektrik tedarikçisi değiştiren tüketiciler daha ucuz birim fiyattan elektrik kullanabilirken, sözleşme şartları da daha cazip oluyor.

Serbest tüketici sayısı 1 milyona ulaştı

EPDK’nın yaptığı düzenlemeler sayesinde tedarikçi değiştirme kolay ve güvenli bir hale gelirken limitlerin düşmesi ve piyasalardaki toparlanma ile birlikte elektrik tedarikçisi değiştiren tüketicilerin sayısı hızla artmaya başladı. Elektrik tarifeleri karşılaştırma sitesi encazip.com’un derlediği bilgilere göre 2019 yılının Ocak ayında serbest tüketici sayısı 130 bin iken 2020 yılının Aralık ayında bu sayı 1 milyona yükseldi. encazip.com verilerine göre tedarikçi değişikliği yapan tüketiciler ağırlıklı olarak İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir’de bulunurken, tedarikçi değiştirenler arasındaki iş yeri, sanayi ve ev tüketicilerinin dağılımı sırasıyla yüzde 89,1, 5,5 ve 2,6 oldu.

2021 sonuna kadar 5 milyon tüketici tedarikçi değiştirecek

Tedarikçi değiştiren tüketicilerin dağılımında ağırlıklı olarak iş yerlerinin tedarikçi değiştirdiği gözlemleniyor. Bunun nedeni ise iş yeri elektrik fiyatlarının mesken kullanıcılarına kıyasla çok daha yüksek olması. 2021 yılında ise hem serbest tüketici limitlerin düşürülmesi ile daha çok tüketici tedarikçi değiştirebilir hale gelecek hem de elektrik fiyatlarındaki beklenen artış ile daha fazla tüketici tasarruf etmek için eyleme geçecek. 2021 yılının sonunda toplamda 5 milyon tüketicinin tedarikçi değiştirmesi bekleniyor.

Tedarikçi değiştirme piyasası 2020’de yüzde 314 büyüdü

Tedarikçi değiştiren tüketicilerin sayısının artmasıyla tasarruf edenler de çoğalıyor. encazip.com kurucusu Çağada Kırım, 2019 yılının Aralık ayında elektrik tedarikçisini değiştirmiş toplam tüketici sayısının 322.558 olduğunu, 2020 yılının Aralık ayında ise bu sayının 1.015.837’ye yükseldiğini, 2021 yılında da limitlerin düşmesiyle daha çok tüketicinin serbest tüketici konumunda olacağını ve tasarruf edebileceğini ifade ediyor. Artan oranlarla tedarikçi değiştirme piyasasının da bir yılda yüzde 314 büyüdüğünü söyleyen Kırım, encazip.com ile elektrik tedarikçisi değiştirerek yüzde 32’ye kadar, ortalamada da yüzde 17 tasarruf etme imkanı olduğunu belirtiyor.