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Taşınan numara sayısı 117 milyonu geçti

- Cep telefonu operatörleri arasında numara taşıma işlemi sayısı 117 milyon 185 bin 264 oldu

Taşınan numara sayısı 117 milyonu geçti

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Cep telefonu operatörleri arasında numara taşıma işlemi sayısı 117 milyonu geçerken, bu sayı sabit telefonlarda 1 milyon 691 bin 38'de kaldı.

AA muhabirinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de mobil abone sayısı 79 milyona yaklaştı.

4 Ağustos itibarıyla numara taşıma sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak, 106 milyon 540 bin 28'den 117 milyon 185 bin 264'e yükseldi.

Türkiye'de 10 Eylül 2009'da başlatılan sabit hatlarda numara taşınabilirliği uygulaması ise beklenen ilgiyi görmedi. Bugüne kadar sabit hatlarda toplam 1 milyon 691 bin 38 numaranın taşınma işlemi gerçekleştirildi.

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Anahtar Kelimeler:
BTKNumara Taşıma
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