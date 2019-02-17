Taşınır rehni KOBİ'leri finansmanda rahatlattı

ANKARA (AA) - MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Taşınır Rehni sistemiyle KOBİ’lerimize 237 milyar lira, 38 milyar dolar ve 11 milyar avro finansman imkanı sağlandı. Bugüne kadar fiili kullandırım yaklaşık 96 milyar lirayı buldu." ifadesini kullandı.



Pekcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak, taşınırların ticari işlemlerde teminat olarak kullanılmasını yaygınlaştırmak, alacağın tahsili için alternatif imkanlar getirmek amacıyla reform niteliğindeki Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’nun 1 Ocak 2017'de yürürlüğe girdiğini hatırlattı.



Söz konusu düzenlemeyle KOBİ’lerin yanı sıra çiftçi, üretici örgütü ve serbest meslek erbabının finansmana erişiminin kolaylaştığını belirten Pekcan, bu aktörlerin rekabet güçlerinin artmasıyla Türkiye ekonomisinin dengeli ve istikrarlı büyümesine katkı sağlanmasının amaçlandığını vurguladı.



Düzenlemeyle taşınırların borcu karşılaması halinde ticari işletme veya esnaf işletmesinin tümü üzerinde rehin kurulmasının önüne geçilmesini, tacir ve esnafların birbirlerinin yatırımlarını finanse edebilmelerini sağlayarak kredi kuruluşu dışında alternatifler sunulmasının hedeflendiğini aktaran Pekcan, şunları kaydetti:

"Bu Kanun ile birlikte Rehinli Taşınır Siciline ilişkin tüm işlemler, bakanlığımızın denetimi ve gözetimi altında Türkiye Noterler Birliği tarafından 1 Ocak 2017 tarihinde oluşturulan Taşınır Rehin Sicili (TARES) sistemi üzerinden noterliklerce yapılmaya başlandı. Bu sicil ile finansal kuruluşlara kredi talebinde bulunanların rehinli işlemlerini sorgulama imkanı getirildi. Sicil sisteminde işleyişi kolaylaştırmak adına bazı bakanlıklar ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği ile protokoller imzalandı.”



Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu çerçevesinde TARES’e bugüne kadar 19 bin 289 adet rehin sözleşmesi tescil edildiğini vurgulayan Pekcan, “Bu tescil işlemi karşılığında KOBİ’lerimize yaklaşık 237 milyar lira, 38 milyar dolar ve 11 milyar avro finansman imkanı sağlandı. Bugüne kadar fiili kullandırım yaklaşık 96 milyar lirayı buldu. Bu kapsamda en çok 455 bin 130 adet ile ticari alacaklar taşınır rehnine konu edildi. Bunu 412 bin 997 adet ile makine ve teçhizat takip etti.” bilgisini paylaştı.

- "İş yapma kolaylığında reform niteliğinde iyileştirmeler"

Pekcan, Türkiye’nin Dünya Bankasının açıkladığı son Doing Business (İş Ortamı) Raporu’nda bir önceki yıla kıyasla 17 sıra yükselerek 190 ülke arasında 43. sırada yer aldığını hatırlatarak, “Ülkemiz iş yapma kolaylığını ölçen 10 kriterin 7’sinde reform niteliğinde iyileştirmeler gerçekleştirdi.” ifadesini kullandı.

2019 Raporu’nda işe başlama kriterinde Türkiye’nin bir önceki yıla göre 2 basamak yükselerek 78. olduğunu ifade eden Pekcan, dış ticaret kriterinde ise 29 sıra atlayarak 42. sıraya çıktığını aktardı.



Bakan Pekcan, iş yapma kolaylığı endeksinde yer alan finansmana erişim faslının en çok reform yapılan alan olduğunu, söz konusu alanda Türkiye’nin 190 ülke arasında 77. sıradan 32. sıraya yükseldiğinin altını çizdi.



Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı kapsamında taşınır rehninin etkinliğini arttırmak amacıyla ilk etapta Türkiye’nin 10 ilinde geniş kapsamlı bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildiğine işaret eden Pekcan, daha fazla ilde toplantılara devam ederek finansmana erişiminde sunulan bu imkanın reel sektöre anlatılmasını amaçladıklarını kaydetti.