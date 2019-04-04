Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda mersin EWE Bilsan LOCARD
Dolandırıcıya BTK freni
Dolandırıcıya BTK freni
Allianz'a atama
Allianz'a atama
Turizmde tanıtım atağı
Turizmde tanıtım atağı
Karadağ'a ilgi artıyor
Karadağ'a ilgi artıyor
82 yıllık “yolculuk“
82 yıllık “yolculuk“

Taşınma başlıyor! Türkiye tüm dünyayı birleştiren köprü olacak

İTO Başkanı Avdagiç: "Havacılık tarihinin en büyük lojistik operasyonu başlıyor. İstanbul Havalimanı ile Türkiye, sadece Doğu ile Batı’yı değil, tüm dünyayı birleştiren bir köprü haline geliyor"

Taşınma başlıyor! Türkiye tüm dünyayı birleştiren köprü olacak
banner17

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapılacak taşınmaya ilişkin, "Bu gece 03.00’da havacılık tarihinin en büyük lojistik operasyonu başlıyor. İstanbul Havalimanı ile Türkiye sadece Doğu ile Batı'yı değil, tüm dünyayı birleştiren bir köprü haline geliyor." dedi.

Avdagiç, AA’ya yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı'nın her gün 200 bin uçak yolcusunu ağırlayacağını ve tamamı kullanıma açıldığında ise 200 milyon yolcu kapasitesine ulaşacak dev bir yatırım olduğunu kaydetti.

Şekib Avdagiç, şu sözleri dile getirdi: "Dünyada en çok noktaya uçuş yapan havayolu şirketi ülkemize ait. Şimdi dünyanın en büyük ve en başarılı havalimanlarından birini faaliyete alıyoruz. Böylelikle Türkiye, sadece Doğu ile Batı’yı değil, tüm dünyayı birleştiren bir köprü haline geliyor. Ayrıca yıllık 5,5 milyon tonluk hava kargo kapasitesi ile kargo taşımacılığında da ülkemizi bir lojistik üssü haline getirecek. İstanbul Havalimanı'nın ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
İstanbul HavalimanıItoTaşınma
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5