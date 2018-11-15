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Taşınmaz özelleştirmeleri

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı 8 taşınmazın satışı onaylandı

Taşınmaz özelleştirmeleri
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ANKARA (AA) - Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) adına kayıtlı 8 taşınmazın satışına onay verildi.

ÖİB'nin taşınmaz satışı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkşeker adına kayıtlı Aksaray, Edirne, Erzurum ve Kırklareli illerindeki 8 taşınmazın, ayrı ayrı satış yöntemi ve pazarlık usulüyle özelleştirilmesini kapsayan ihale sonucu en yüksek teklifi veren şahıslara satılmasına karar verildi.

Öte yandan, Özelleştirme Yüksek Kurulunca özelleştirme kapsamına alınan Manisa ili Selendi ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki toplam 20 bin 818 metrekarelik taşınmazların ve bu taşınmazlar üzerinde bulunan binaların 3 milyon 155 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Hasan Karadaş'a satılması kararlaştırıldı.

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Özelleştirme İdaresi BaşkanlığıTaşınmaz SatışıTürkiye Şeker Fabrikaları AŞ
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