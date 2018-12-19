banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon Bursa moda dünya Zeynep Uysal
Corolla zirvede
Corolla zirveyi bırakmıyor
THY’ye üç ödül
THY’ye üç ödül
Kahvenin ustaları
Kahve kokulu kariyer
RADYO TRAFİK UYARIYOR; KIŞ LASTİĞİN YOKSA ARACINI EVDE BIRAK!
Kış lastiğini sevdik
En muhteşem filozoflar gündelik sorunlarınızı nasıl çözerlerdi?
Nietzsche bu işe ne derdi

Taşınmaz özelleştirmeleri

ANKARA (AA) - Özelleştirme kapsam ve programında bulunan iki taşınmazın satışına onay verildi.Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarına göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Tekirdağ'ın...

Taşınmaz özelleştirmeleri
banner17

ANKARA (AA) - Özelleştirme kapsam ve programında bulunan iki taşınmazın satışına onay verildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarına göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi, Kurtpınar Mahallesi'ndeki 21 bin 671,72 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın 3 milyon 660 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Reka Bitkisel Yağlar San. ve Tic. AŞ'ye ihale şartnamesi çerçevesinde satışı onaylandı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Virancık-İmar Mahallesi'nde bulunan bin metrekare taşınmazın da 757 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Selma Beydüz'e satılması kararlaştırıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Özelleştirme İdaresi BaşkanlığıResmi GazeteTaşınmaz özelleştirmeleri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1