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Taşınmaz ticareti yapanlar için "yetki belgesi" zorunlu olacak

- Ticaret Bakanlığı Ticaret Dairesi Başkanı Soner Kaya: "Yönetmelikle yetki belgesi zorunlu hale getirildi. Esnaf ve sanatkarlarımızla tacirlerimizin, bu işi yapabilmesi için artık işletmeleri adına yetki belgesi almaları zorunlu olacak. Bu belgeyi almadan bu iş artık yapılamayacak" - "Taşınmaz ticaretinin takip ve kontrolünü yapmak adına bir bilgi sistemi kurmayı planlıyoruz. Bu sistemi kurarak, 5 Eylül itibariyle sistem üzerinden belgelendirmelerin yapılabilmesini, başvuruların alınmasını, yetki belgelerinin verilebilmesini, askıya alma ve iptal işlemlerinin yapılabileceğini öngörüyoruz"

Taşınmaz ticareti yapanlar için

MERSİN (AA) - Ticaret Bakanlığı Ticaret Dairesi Başkanı Soner Kaya, taşınmaz ticaretini düzenleyen yönetmelikle birlikte, esnaf ve sanatkarlar ile tacirlerin, artık işletmeleri adına yetki belgesi almalarının zorunlu hale getirildiğini söyledi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda (MTSO) "Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik" konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kaya, toplantıda yaptığı sunumda, katılımcılara yönetmeliğe ilişkin detayları anlattı.

Sunumun ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Kaya, yönetmeliğin 5 Haziran'da Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdiğini anımsattı.

Yönetmelikle birlikte taşınmaz ticaretinin hukuki çerçevesinin çizildiğini kaydeden Kaya, ticaretin belirli kurallar örgüsünde yapılabileceğine dikkati çekti.

Kaya, yönetmelikle bazı düzenlemeler yapıldığını anlatarak, "Yönetmelikle yetki belgesi zorunlu hale getirildi. Esnaf ve sanatkarlarımızla tacirlerimizin, bu işi yapabilmesi için artık işletmeleri adına yetki belgesi almaları zorunlu olacak. Bu belgeyi almadan bu iş artık yapılamayacak. Her önüne gelen, koltuğunun altında ajanda taşıyan bu işi yapamayacak." ifadelerini kullandı.

Hizmet kalitesini artırmak ve sektörlerde nitelikli insan kaynağı yaratmak adına da "mesleki eğitim belgesi" zorunluluğu getirdiklerini aktaran Kaya, bu belgeyi esnaf ve tacirler ile işletmelerin pazarlama ile satış departmanlarında çalışan kişilerin alması gerektiğini belirtti.

Taşınmaz ticaretinin takip ve kontrolünü yapmak adına bir bilgi sistemi kurmayı planladıklarını ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

"Bu sistemi kurarak, 5 Eylül itibariyle, sistem üzerinden belgelendirmelerin yapılabilmesini, başvuruların alınmasını, yetki belgelerinin verilebilmesini, askıya alma ve iptal işlemlerinin yapılabileceğini öngörüyoruz. Kanunların vermiş olduğu görev ve yetkiyle, taşınmaz ticaretinde uyulması gereken ilke ve kurallar ilk defa belirlendi. Bunlar çok önem verdiğimiz hususlar. Bu kurallara uyulması halinde mesleğin itibarının ve meslek sahiplerine duyulan güvenin artması söz konusu olacak. Bu kurallar bütünlüğünde hizmet kalitesinin de artacağına inanıyoruz. Hizmet kalitesinin artmasıyla da tüketici memnuniyetini artacak. Böylece tüketicilerin mağduriyetlerinin önüne geçilecek."

Kaya, hali hazırda taşınmaz ticareti yapan kişilerin geçiş hükümleri çerçevesinde belli şartlardan muaf tutulacağı ve işlerini de yapmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Toplantıya, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ve çok sayıda emlakçı katıldı.

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