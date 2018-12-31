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Taşıt puluna beklenenden daha az zam

Motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) 2019 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 15,9 oldu. Böylece MTV artış oranı, daha önce yüzde 23,73 olarak açıklanan yeniden değerleme oranının altında tutuldu

Taşıt puluna beklenenden daha az zam
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ANKARA (AA) - Motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) 2019 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 15,9 olarak yeniden belirlendi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 30 Kasım 2018'de Resmi Gazete'de yayımlanan 503 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilen yeniden değerleme oranı, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun verdiği yetkiye dayanılarak 2019'da MTV tutarlarına uygulanmak üzere yüzde 15,9 olarak yeniden belirlendi.
Böylece MTV artış oranı, daha önce yüzde 23,73 olarak açıklanan yeniden değerleme oranının altında tutuldu.
Karar, 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girecek.

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Resmi GazeteMotorlu Taşıtlar VergisiCumhurbaşkanlığı Kararı
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