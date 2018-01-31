Taşkaynak göleti 2 bin 640 dekar araziyi sulayacak

ERZURUM (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Murat Acu, Erzurum'un Pasinler ilçesinde Taşkaynak göletinin yapımının sürdüğü belirterek, bu göletin tamamlanmasıyla 2 bin 640 dekar zirai arazinin sulanacağını bildirdi.

Murat Acu, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ'nin Erzurum'a yaptığı yatırımlarla kentin topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ile kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiklerini kaydetti.

Kentte son dönemdeki su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynayacağına dikkati çeken Acu, "DSİ olarak son 15 yılda Erzurum şehir merkezine yıllık 70,3 milyon metreküp içme suyu sağladık, 4 baraj ve 13 gölet inşa ettik, 363 bin 360 dekar araziyi sulamaya açtık ve çiftçilerimize yıllık 218 milyon lira zirai gelir artışı sağladık, 267 derenin ıslahını tamamladık." ifadelerini kullandı.

Acu, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun talimatıyla başlatılan ve büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen "Gölsu Projesi"nden Erzurum'un da nasiplendiğini aktardı.

Bu çerçevede Pasinler ilçesinde de bir gölet yapıldığına işaret eden Acu, şu bilgileri paylaştı:

"Çalışmaları devam eden Pasinler Taşkaynak göletinin tamamlanmasıyla depolanacak su ile 2 bin 640 dekar zirai arazi sulanacak. Temelden yüksekliği 19 bin 40 metre olan göletin yapılmasıyla 2017 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 1 milyon 584 bin lira katkı sağlanması hedefleniyor. DSİ olarak toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesine yönelik hazırlanan sulama ve depolama projelerinde maksadımız tarımsal üretimi artırmak, tarımla geçimini sağlayan nüfusun refah seviyesini yükseltmek, artan nüfusun besin ihtiyacını karşılamak, sanayimizin hammadde ihtiyacını temin etmek, tarımın milli gelir içindeki payını artırmak, kırsal göçü önlemektir. Bu amaçlara ancak ve ancak sulama tesislerinin doğru ve planlı işletilmesi neticesinde ulaşılabilir."

Murat Acu, bu projenin yapılmasında kendilerine destek olan bakan Eroğlu ve ilgililere teşekkür etti.

















































































