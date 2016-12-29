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Taşkın ve Rüsubat Kontrolü Eylem Planı

- DSİ 22. Bölge Müdürü Berber: - "Taşkın hasarlarını en aza indirmek maksadıyla derelerin üstünün açılması gerekiyor"

Taşkın ve Rüsubat Kontrolü Eylem Planı

TRABZON (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürü Mahmut Berber, taşkın hasarlarını en aza indirmek maksadıyla derelerin üstünün açılması gerektiğini bildirdi.

Berber, yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz Havzası Taşkın ve Rüsubat Kontrolü Eylem Planı çerçevesinde Trabzon ve Giresun'da toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Doğu Karadeniz Havzası Taşkın ve Rüsubat Kontrolü Eylem Planı çalışmalarının, 6 Ekim 2016'da Orman ve Su İşleri Bakanlığında gerçekleştirilen toplantı sonrası başladığını vurgulayan Berber, şöyle devam etti:

"Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu, bu toplantıda ülkede yaşanan taşkınlara kalıcı çözüm bulunması amacıyla dere ıslah çalışmalarının münferit havzalar bazında yan kolları da kapsayacak şekilde kaynağından denize kadar ele alınması talimatını verdi. Ayrıca, havzada taşkına neden olan tüm unsurların tespit edilerek bertarafının sağlanması, istimlak bedellerinin belirlenmesi ve yeni ihtiyaçların planlanarak süratle uygulamaya geçilmesi de kararlaştırıldı. Böylece, Doğu Karadeniz Havzasında seçilen pilot havzalarda Taşkın ve Rüsubat Kontrolü Eylem Planı çalışmalarına başlandı."

Berber, Trabzon'daki Taşkın ve Rüsubat Kontrolü Eylem Planı Toplantısının Vali Yücel Yavuz, Giresun'daki toplantının ise Vali Yardımcısı Recep Uzal başkanlığında gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, toplantılarda eylem planı kapsamındaki pilot havzalar içerisinde yer alan derelere ilişkin sunum yapıldığını aktardı.

Taşkın hasarlarını en aza indirmek maksadıyla derelerin üstünün açılması gerektiğini vurgulayan Berber, konuyla ilgili ilçe belediye başkanları, çeşitli kamu kurumlarının bölge ve şube müdürlerinin de görüşlerini aldıklarını sözlerine ekledi.

Berber, toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda çalışmaların devam edeceğini kaydetti.


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DSİ 22. Bölge Müdürü Mahmut BerberTaşkın Ve Rüsubat Kontrolü Eylem PlanıTrabzon
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