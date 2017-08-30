Taşköprü sarımsağında ihracat beklentisi

KASTAMONU (AA) - Taşköprü Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Abdullah Eligüzeloğlu, bu yıl sarımsak üretiminin arttığını, buna bağlı olarak fiyatların düştüğünü belirterek, üreticinin zarar etmemesi için sarımsağın ihraç edilmesi gerektiğini söyledi.

Eligüzeloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Taşköprü sarımsağında sezonun verimli geçtiğini vurguladı.

Bu yıl ekim alanlarının da artırıldığına işaret eden Eligüzeloğlu, "Geçen yıla göre yüzde 30 civarında üretim atışımız var. Geçen yıl sarımsak üretimi 25 bin ton civarında iken bu sene 30 bin tona yükseldi. Bu durum fiyatları olumsuz yönde etkiledi. Kanaatimce sarımsak yetişen diğer bölgelerde de ürün fazlalığı var. Onun da etkisiyle bu sene fiyatlarda biraz gerileme, satışlarda da biraz durgunluk var." dedi.

- "İhracat yapılmalı"

Satışlardaki durgunluğun ihracatla aşılabileceğini ifade eden Eligüzeloğlu, şunları dile getirdi:

"Bizim en büyük eksiklerimizden biri ihracatın olmamasıdır. İhracat yapılması, sarımsağın yurt dışına açılması lazım. İhracat yapılamamasının en önemli nedeni istikrarsız bir fiyat oluşmasıdır. Sarımsak fiyatları sürekli değişiyor. Bu yüzden de tüccar dışarıyla bağlantı kuramıyor. Fiyatın sabit kalmasını istiyorlar."

Geçen yıl en düşük 5-6 liraya satılan sarımsağın fiyatının 1,5-2 liraya kadar düştüğünü söyleyen Eligüzeloğlu, şöyle devam etti:

"Şu anda sarımsağın en iyisi, iri boy dediğimiz sarımsak 7 lira, 5 lira civarında satılıyor. 3 ile 4 lira arasında da orta boy sarımsak satılıyor. Küçük boy sarımsak da 1,5-2 lira arasında satılıyor. Bu fiyatlar maliyetin bile altında. Sarımsakta fiyatlar çok düşük ama çiftçinin en büyük sorunu düşük fiyatlara rağmen satışın olmaması. Arz fazla ya da talep az. Çiftçi pazara getirdiği sarımsağını satamadan evine gidiyor."

Eligüzeloğlu, sarımsak üreticisinin sorununun çözülmesi için yetkililerden destek istedi.

Sarımsak üreticisi Mustafa Yüksel de 20 dekar alanda sarımsak ektiğini söyledi.

Türkiye'nin birçok noktasında yoğun bir şekilde sarımsak ekildiğini ifade eden Yüksel, "Bu sarımsağı şehirlisi de köylüsü de ekiyor. Avukatı da ekiyor, çiftçisi de ekiyor. Hal böyle olunca arz fazlası ortaya çıkıyor. Bu şekilde olursa bir düzen olmaz." diye konuştu.

Taşköprü sarımsağının ülke genelinde bilindiğini dile getiren Yüksel, çiftçiler olarak yetkililerden yardım beklediklerini vurguladı.