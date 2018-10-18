Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa dünya Trabzon özgür hasan
İlik donörü oldu
İlik donörü oldu
4 ödül kazandı
Arçelik 4 ödül kazandı
Sektörde fark yarattı
Sektörde fark yarattı
TOKİ indirimi bitiyor
TOKİ indirimi bitiyor
Sosyal robot konuşacak
Sosyal robat konuşacak

Tataristan heyeti ADM Elektrik ve GDZ Elektrik'i ziyaret etti

DENİZLİ (AA) - Tataristan Enerji Kurumu yetkilileri, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla'da elektrik dağıtım hizmeti veren ADM Elektrik Dağıtım AŞ ve GDZ Elektrik Dağıtım AŞ'yi ziyaret etti.Şirketten yapılan yazılı açıklamada,...

Tataristan heyeti ADM Elektrik ve GDZ Elektrik'i ziyaret etti
banner17

DENİZLİ (AA) - Tataristan Enerji Kurumu yetkilileri, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla'da elektrik dağıtım hizmeti veren ADM Elektrik Dağıtım AŞ ve GDZ Elektrik Dağıtım AŞ'yi ziyaret etti.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, hafta başında Denizli'ye gelen 18 kişilik Tataristan heyetinin, üç gün boyunca ADM Elektrik Dağıtım ve GDZ Elektrik Dağıtım tarafından misafir edildiği belirtildi.

ADM Elektrik Dağıtım ve GDZ Elektrik Dağıtım yetkililerinin, ziyaret süresince heyete Türkiye'deki elektrik dağıtım sistemi ve sektöre yönelik detaylı bilgiler verdiğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ADM Elektrik Dağıtım ve GDZ Elektrik Dağıtım yetkilileri hem sektörü hem de bölge özelindeki projelerin detaylarını Tataristanlı misafirleriyle paylaştı. Sektöre ve gerçekleştirilen projelere yönelik sunumların ardından gerçekleştirilen saha ziyaretlerinde elektrik dağıtım sistemine ait önemli noktalar incelenirken, Tataristan'dan gelen enerji kurumu yetkilileri özellikle saha çalışmalarıyla ilgili konulara büyük ilgi gösterdi. İki ülkenin enerji sektörünün yapısı ve teknolojik altyapının ağırlıkla görüşüldüğü ziyareti tamamlayan heyet, bölgeden büyük bir memnuniyetle ayrılırken ülkeler ve gruplar arasındaki iş birliği sürecinin gelişerek devam etmesi bekleniyor."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DağıtımElektrikEnerjiözelşirket
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1