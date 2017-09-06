"Tatil, iç turizme çok büyük bir hareketlilik getirdi"

ANTALYA (AA) - Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, 10 günlük tatilin, iç turizme çok büyük bir hareketlilik getirdiğini belirterek, "Tahminlerimize göre özellikle kıyı bölgelerindeki konaklama tesislerinde yaklaşık 500 bin civarında bir ziyaretçi sayısına ulaştık." dedi.

TÜROFED Başkanı Ayık, Rusça eğitim verilen ülkelerde eğitim öğretimin başlamasıyla yapılan "Bilgi Bayramı" dolayısıyla Eduant Özel Uluslararası Rus Okulu''nda düzenlenen törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bayram tatiliyle iç pazar için en hareketli olan dönemlerden birini yaşadıklarını söyledi.

Uzun tatilin turizm sektörüne gerçek anlamda çok ciddi katkı sağladığına dikkati çeken Ayık, tatilin insanlara büyük kolaylık olduğunu, rahat şekilde tatillerini planlayabildiklerini ifade etti.

Tatil dışında memleketin, eşin dostun, büyüklerin ziyaret edildiğini, dini vecibelerin yerine getirildiğini belirten Ayık, şunları kaydetti:

"Tahminlerimize göre özellikle kıyı bölgelerindeki konaklama tesislerinde yaklaşık 500 bin civarında bir ziyaretçi sayısına ulaştık. Türkiye'nin her yerinde ciddi seyahatler yapıldı. Bu durum önemli bir ekonomik büyüklüğe neden oldu. Konaklama tesislerinde yaklaşık 1 milyar liralık bir konaklama bedeli ödendiğini tahmin ediyoruz. Bunun dışında diğer seyahatlerden kaynaklanan gelirler de ortaya çıkıyor. Çarpan etkisi ve diğer faktörleri içine aldığımız zaman çok daha büyük rakamlara ulaşmak mümkün olacak. Bunu sadece kıyı bölgelerinde kalan turizm olarak düşünmemek lazım. Ege, Akdeniz ve Marmara'nın dışında Denizli, Kapadokya ve Karadeniz gibi bölgelere de çok önemli seyahatler oldu. Dolayısıyla 10 günlük tatil, iç turizme çok büyük hareketlilik getirdi. Son 5-6 yıldır iç turizmi geliştirme adına yaptığımız çalışmalar vardı. Geçen sene ve bu sene iki uzun tatili yaşayarak, iç pazarda da önemli bir tatil yapma alışkanlığının geliştiğini tespit ediyoruz."

"Sezon bitti" gibi bir kanıya kapılmamak gerektiğini aktaran Ayık, önlerinde hala çok güzel geçebilecek 2-2,5 aylık bir dönem olduğunu bildirdi.

- "2018 tatilleri bir an önce açıklansın"

Ayık, şunları kaydetti:

"Hükümet ve siyasi yetkililerimizden 2018'deki tatillerin bir an önce açıklanmasını istiyoruz. Ne kadar erken açıklanırsa insanların tatil planları yapmaları o kadar kolaylaşacak. Önümüzdeki dönem için uzun tatil planlaması hükümetimiz tarafından yapılırsa 2018 sezonuna da çok önemli bir katkı yapacaktır. Önümüzdeki sene iç pazarın çok daha dinamikleşeceğini, daha hareketleneceğini düşünüyoruz. Bu nedenle tesislerin çoğu planlamalarını bu doğrultuda yapacaklar."