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Tatil için yola çıkacaklara uyarı

- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "24 Haziran seçimlerinden sonra tatile çıkacak herkes trafik kazalarına sebep vermemek için kurallara harfiyen uymalı, tatilin zehir olmaması için dinlenerek ve yüksek hız yapmadan yolculuk yapmalı"

Tatil için yola çıkacaklara uyarı

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "24 Haziran seçimlerinden sonra tatile çıkacak herkes trafik kazalarına sebep vermemek için kurallara harfiyen uymalı, tatilin zehir olmaması için dinlenerek ve yüksek hız yapmadan yolculuk yapmalı." ifadesini kullandı.
Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, tatile veya memleketine gitmek için 24 Haziran seçimlerini bekleyen vatandaşları, yollarda dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Sürücülere, tatillerinin zehir olmaması için yolculuklarını hız yapmadan ve dinlenerek yapmaları çağrısında bulunan Palandöken, şunları kaydetti:
"Yaz aylarının başlamasıyla tatile, memleketine gideceklerin sayısı artıyor. Bu da en çok karayollarında yoğunluk yaşanmasına neden oluyor. Her yıl en çok kaza temmuzda yaşanıyor. Öyle ki 2016 yılında 19 bin 857 kaza ve 916 ölü sayısıyla, 2017'de 40 bin 465 kaza ve 429 ölü sayısıyla en çok kaza temmuzda meydana geldi. Yani son 2 yılda temmuz aylarında kaza sayısı neredeyse 2 katına çıkarken ölü sayısı yarıya düştü. 24 Haziran seçimlerinden sonra tatile çıkacak herkes trafik kazalarına sebep vermemek için kurallara harfiyen uymalı. Sevdiklerimizi düşünerek, kavşaklarda yol önceliklerine dikkat ederek, trafik ışıklarına uyarak ve mutlaka emniyet kemeri takarak yolculuk yapılmalı. Uzun süren yolculuklarda sık sık mola verilmeli."

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Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıTESKBendevi Palandöken
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