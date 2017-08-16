Tatil, turizmcilere erken bayram yaptıracak

ANTALYA/MUĞLA (AA) - Her yıl milyonlarca turistin geldiği dünyada önemli turizm merkezleri arasında yer alan Batı Akdeniz bölgesi, Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılmasının heyecanını yaşıyor.

Kurban Bayramı tatili kararının ardından Antalya ve Muğla'da iç pazar rezervasyonlarında yoğunluk başladı. Yerli ve yabancı turistlerin gözde turizm merkezleri arasındaki Batı Akdeniz'de otellerde de hazırlıklar tamamlandı.

Tatilin uzatılması nedeniyle ek programlar konulan otellerde, doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaşması bekleniyor.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatilin 10 güne çıkarılmasının turizme olumlu yansıdığını söyledi.

"Sektörün ihtiyacı olan bir tatil dönemiydi." diyen Yağcı, 2016'da sıkıntılı bir sezon yaşandığını, 2017'de talebin canlanması gerektiğini ifade etti.

Kurban Bayramı tatilinin, okul tatillerinden sonra Türkiye'de en uzun tatil dönemi olduğuna dikkati çeken Yağcı, "Ciddi anlamda turizme ivme katacaktır. Tatil döneminde kıyı bölgesinde ve Antalya'da doluluklarımız yüzde 100'e ulaşacak. Bu tatilin, turizmcilerin erken bayram yapmasına ciddi katkısı olacaktır, çünkü yüksek sezondayız. Doluluklarımız bayramda yüzde 100'ü bulacak. İç pazarın hareketlenmesine ciddi ivme getirecektir." dedi.

"İç pazarda hareketlilik başladı"

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı, Bakanlar Kurulunun aldığı 10 günlük tatil kararının yerli turisti harekete geçireceğini söyledi.

Marmaris bölgesindeki otellerin ve acentelerin bayram tatili için hazır olduğunu belirten Kırlı, "İç pazarda hareketlilik, blok odaların satışları başladı. Rezervasyon akışı yoğun şekilde dün akşamdan itibaren başladı. Konaklama olarak altyapı sorunumuz yok." dedi.

Geçen yılki Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tatilin ülke ekonomisine 800 milyon liralık bir katkısı olduğunu hatırlatan Kırlı, geçen yıl bayramda 700 bin yerli turistin tatile çıktığını vurguladı.

"Bu yıl bu sayının bir milyona ulaşacağını bekliyoruz. 10 günlük bir tatil söz konusu. Bu bayramda bir milyon turist tatil yapar." diyen Kırlı, bunun da ülke ekonomisine bir milyar liralık katma değer sağlayacağına dikkati çekti.

"İç pazar kontenjanlarını yükselttik"

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu da Marmaris'in otel, şehir, esnaf olarak yerli misafirlere hazır olduğunu belirtti.

Ağustos ayı olması dolayısıyla otellerin doluluk oranlarının yüzde 90'larda olduğunu anlatan Bülbüloğlu, "Bu bayramda en üst düzeye çıkar doluluklar. İç pazar kontenjanlarını yükselttik. Yerli tatilcileri bekliyoruz." diye konuştu.

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala ise tatilin 10 gün olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, tatil sürecinde turizm sektörünün gelir düzeyinin artacağını anlattı.

Kararın bütün turizm sektörüne faydalı olacağına dikkati çeken Kavala, "Tatil uzayınca ona göre özel programlar yapılacak. Hazırlanan programlara da eklemeler yapılacak." dedi.

"Dün akşamdan bu yana rezervasyonlarda çok ciddi bir artış var"

Fethiye Otelciler Birliği (FETOB) Başkanı Bülent Uysal ise Kurban Bayramı tatiline 15 gün kaldığını, tatil için Fethiye'ye gelmek isteyenlerin bir an önce rezervasyonları yaptırmaları gerektiğinin söyledi.

Bayramda bölgedeki tüm otellerin dolacağını vurgulayan Uysal, şunları kaydetti:

"Bölgedeki oteller şu anda yüzde 90 dolu. Türk müşterilerimiz tatil için ciddi anlamda Fethiye'yi tercih etti. Çok güzel bir yaz dönemi geçiriyoruz. Özellikle 10 günlük tatil kararının alınmasından itibaren dün akşamdan bu yana rezervasyonlarda çok ciddi bir artış var." diye konuştu.

Muhabirler: Ayşe Yıldız, Sabri Kesen, Ali Ballı, Ali Rıza Akkır