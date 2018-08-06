Tatilcilerin yarısının bütçesi bin-2 bin TL arasında

İSTANBUL (AA) - GittiGidiyor, yaz sezonundaki tatil tercihlerine ve hazırlık alışkanlıklarına, sosyal anket platformu Poltio üzerinden düzenlediği anketle ışık tuttu.

Gittigidiyor'un tarafından düzenlenen ve toplamda 9 bin 357 oyun kullanıldığı ankete göre, Türkiye'de her iki kişiden birinin tatil için bin lira ile 2 bin TL arasında bütçe ayırıyor.

Ankete katılanların yüzde 24'ü tatil için ayırdığını bütçenin 2-3 bin lira, yüzde 13'ü 5 bin lira ve üzerinde bütçe ayırırken, yüzde 12'si ise 3-4 bin lira arası bütçeyle tatil yaptığını ifade etti.



Katılımcılara "Tatil için nereye gitmek istersiniz?" sorusunun yöneltildiği ankette, Ege Bölgesinin, yurt dışından daha fazla tercih edilen bir lokasyon olduğu görüldü. Ankete katılanların yüzde 42'si tatilde Ege'ye gitmek istediğini belirtirken, Ege'yi yüzde 33 ile "yurt dışı", yüzde 16 ile "Akdeniz" ve yüzde 9 ile "Karadeniz" seçenekleri izledi.



"Tatil valizini ne zaman hazırlarsınız?" sorusuna, tatilcilerin yüzde 70'i açık ara farkla "yola çıkmadan bir gün önce" yanıtını verirken, onu yüzde 21 ile "yola çıkmadan 1 hafta önce", yüzde 5 ile "yola çıkacağım gün" ve yüzde 4 ile "valizimi ben hazırlamıyorum" yanıtları takip etti.

Her tatil öncesi mutlaka satın alınan ürünlerin de sorulduğu ankette "yazlık kıyafet" yüzde 30 oy oranıyla birinci gelirken, onu yüzde 15'le "mayo/bikini", yine yüzde 15 ile "güneş kremi", yüzde 13 ile "sandalet/terlik", yüzde 9 ile "güneş gözlüğü", yüzde 7 le "kitap" ve "çanta", yüzde 4 ile "şapka" izledi.

"Tatilde olmazsa olmaz dediğiniz elektronik cihazlar hangileri?" sorusuna ise ankete katılanların yüzde 32'si “kulaklık” yanıtını verirken, yüzde 27'si "fotoğraf makinesi/kamera", yüzde 19'u "taşınabilir şarj cihazı", yüzde 11'i "saç düzleştirici ve şekillendirici", yüzde 4'ü "su geçirmez kamera", yüzde 3'ü "laptop" ve "bluetooth hoparlör", yüzde 1'i "e-kitap okuyucu" cevabını verdi.

GittiGidiyor'un satış verilerine göre; yaz tatili valizlerinin olmazsa olmazı haline gelen güneş gözlüğü, mayo, sandalet ve güneş kremi gibi ürünlerin satışı yaz sezonuyla birlikte önemli ölçüde yükseldi. Bu yaz, 2017'nin aynı dönemine göre, satışı en çok artan ürünler yüzde 56 ile güneş gözlüğü ve yüzde 43 ile sandalet oldu.