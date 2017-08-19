Tatilin uzaması kiralık araca talebi artırdı

ANKARA (AA) - CÜNEYT KEMAL ÖZKÖK - Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Genel Koordinatörü Tolga Özgül, "Kurban Bayramı tatilinde günlük kiralamada kullanılan araçların doluluk oranının yüzde 90'ları geçeceğini tahmin ediyorum" dedi.

Özgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatilinin uzamasıylapiyasasındaki hareketliliğin arttığını söyledi.

Bu yıl önceki yıllara göre araç kiralamaya talebin yoğun olduğunu dile getiren Özgül, "Özellikle yazın ve hafta sonlarında günlük kiralamada kullanılan araçların doluluk oranları yüzde 90'ların üzerine çıktı. Önümüzdeki Kurban Bayramı tatilinde günlük kiralamada kullanılan araçların doluluk oranının yüzde 90'ları geçeceğini tahmin ediyorum. Bu nedenle bayram tatilinde kiralık araç bulmak zorlaşacağından, araç kiralamayı düşünenlerin önceden rezervasyon yaptırmasını öneriyorum." diye konuştu.

Son dönemde hem kurumların hem de vatandaşların "uzun dönemli kiralama" olarak bilinen operasyonel kiralamayı tercih ettiğinin altını çizen Özgül, şöyle devam etti:

"TÜİK'in Haziran 2017 verilerine göre ülkemizde 11 milyon 666 bin otomobil bulunuyor. Bunların 2 milyon 500 bine yakınının şirketler ve işletmeler tarafından iş amaçlı olarak kullanıldığı düşünülürse, bu araç parkının henüz yüzde 13'ü operasyonel kiralamaya hizmet verir durumda. Gelişmiş ülkelerde bu oran yüzde 30-45 dolayında değişiyor. Bu da sektörün ülkemizde önemli bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor."

Operasyonel kiralamanın kolaylık ve avantaj getirdiğine dikkati çeken Özgül, "Bunun bireyler tarafından da anlaşılmasıyla araba satın almak yerine kiralama alternatifini tercih edenlerin sayısı günden güne artacaktır." şeklinde konuştu.

Özgül, oto kiralama şirketlerinin hizmetlerine ilişkin tüm tahsilat ve ödemelerini banka ve benzeri finansal kuruluşlarla yapma zorunluluğu getiren düzenlemenin 1 Temmuz'da yürürlüğe girdiğini anımsatarak, "TOKKDER olarak uygulamayı destekliyoruz. Tebliğin uygulanmasıyla ilgili sıkı denetimler sayesinde kiralamada 'merdiven altı' diye tabir edilen ve gerekli standartları sağlamayan bazı firmaların ortadan kalkacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ni yenileme çalışmaları kapsamında hazırlanan taslak için görüş ve önerilerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına ilettiklerini ifade eden Özgül, şunları kaydetti:

"Sektörün daha da büyümesi için yapılması gerekenlere dair görüş ve önerilerimizi Bakanlığa ilettik. Mevcut yönetmeliğe göre Türkiye'de uluslararası veya yurt içi eşya taşımacılığı yapan gerçek veya tüzel kişiler ticari araç kiralayamaz. Çıkacak yeni yönetmelikle ticari araçların kiralanmasının önü açılırsa, verimliliğimiz ve ekonomiye katkımız artacaktır."