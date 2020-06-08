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TAV'a bir ödül daha geldi

TAV Havalimanları, TKYD’nin düzenlediği Kurumsal Yönetim Ödülleri’ne yine adını yazdırdı. Şirket, ödüllerin verilmeye başlandığı günden bu yana her yıl en yüksek nota sahip ilk üç şirket arasında yer aldı.

TAV'a bir ödül daha geldi

Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye’nin dünyadaki yüzü olan TAV Havalimanları, kurumsal yönetim notu en yüksek üçüncü şirket olarak ödüllendirildi. TAV, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) tarafından 2010’dan bu yana düzenlenen ödüllerde her yıl ilk üçte yer almayı başardı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan TAV Havalimanları Finans Grup Başkanı ve CFO'su Burcu GerişBorsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi’nde son 10 yıldır ilk üç sırada yer aldıklarını belirterek  şunları söyledi:

"Başarılarımızın TKYD tarafından verilen bu ödüllerle tescil edilmesinden mutluluk duyuyoruz. Şirketimizin kurumsal yönetim ilkelerini uygulama alanında yaptığı sürekli iyileştirme çabalarının bir sonucu olarak 2010’da 90,4 olan notumuz, yıllar içerisinde gelişim göstererek 96,67 seviyesine yükseldi. Kurumsal yönetim ilkeleri tüm paydaşlarımız için en yüksek faydayı yaratmamıza, risklere karşı hazırlıklı olmamıza ve fırsatları değerlendirebilmemize önemli bir katkı sağlıyor. Bugüne kadar olduğu gibi adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkelerine bağlı kalarak çalışmayı sürdüreceğiz” 

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