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TAV'dan Balkanlar ve Afrika atağı

TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, "20 ülkede yatırımlarımız bulunuyor. Gelecek dönemde Balkanlar ve Afrika'da yatırıma ağırlık vereceğiz" dedi.

TAV'dan Balkanlar ve Afrika atağı
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ANKARA (AA) - AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, 20 ülkede yatırımlarının bulunduğunu belirterek, "Gelecek dönemde Balkanlar ve Afrika'da yatırıma ağırlık vereceğiz." dedi.
Şener, AA muhabirine, TAV'ın yatırımları ve havalimanı işletmeciliğine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Şirket olarak, yurt içinde ve dışında birçok proje gerçekleştirdiklerini ve havalimanı işletmeciliği yaptıklarını ifade eden Şener, gelecek dönem yurt dışında özellikle Balkanlar ve Afrika'daki yatırımlarını artırmayı hedeflediklerini söyledi.
Şener, "İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'nın kapatılmasından sonra oradaki gelir kaybını yerine koymamız lazım. Bunun için Antalya Havalimanı'nın yüzde 50'sini almıştık. Yine yurt dışındaki yatırımlara ağırlık vererek devam edeceğiz." diye konuştu.
Havalimanı işletmeciliğinin uluslararası boyutta bir iş olduğuna dikkati çeken Şener, "Havalimanı binalarının kalitesi farklıysa işletilmesi tabii ki farklı olur ama kalitesi birbirine yakınsa genellikle kurallar hep aynıdır. Türkiye dünyadaki en genç havalimanlarına sahip. Bu nedenle havalimanı işletmeciliğinde, dünyadaki havalimanlarıyla başa baş gidiyor." ifadesini kullandı.
7 ülkede 18 havalimanı işlettiklerini belirten Şener, şunları kaydetti:
"Yurt dışındaki ilk işimizi 2004'te İran'da yaptık. Gürcistan, Tunus, Mısır, Makedonya, Suudi Arabistan'ın da aralarında olduğu ülkelerde havalimanı yatırımları gerçekleştirdik. 20 ülkede yatırımlarımız bulunuyor. Gelecek dönemde Balkanlar ve Afrika'da yatırıma ağırlık vereceğiz. Bu hiç kolay değil. Çünkü her ülkenin kendine göre iş, ticaret ve ceza kanununu uygulamanız gerekiyor. Yatırım yaptığınız ülkenin başbakanını, ulaştırma bakanını tanımanız lazım. Farklı siyasi rejimlerin, ekonomik dinamiklerin ve geleneklerin olduğu yerdesiniz."

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TAV Havalimanları HoldingSani şenerAfrika Ve Balkanlar
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