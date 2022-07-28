TAV'dan ilk çeyrekte rekor hizmet

Havalimanı işletmeciliğinde Türkiye’nin dünyadaki lider markası TAV Havalimanları, 2022’nin ilk altı ayında önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 164 artışla 412 milyon avro ciro elde etti.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan “Sektördeki 25. yılımızı kutlarken, TAV’ı sekiz ülkede 15 havalimanı işleten ve hizmet şirketleriyle birlikte ayak izi 29 ülkede 90 havalimanına ulaşan bir dünya markası haline getirmenin gururunu yaşıyoruz. Mayıs 2022'de yürürlüğe konmuş olan yeni yönetim yapımız ile hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmek, mevcut havalimanlarımızda daha fazla yolcuya hizmet vermek ve aynı heyecan ve motivasyonla portföyümüze daha fazla havalimanı ve hizmet noktası ekleyerek TAV'ı daha ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz.

Havacılık tarihinin en büyük krizlerine neden olan pandemiden söz verdiğimiz gibi daha güçlü çıkmayı başardık. Bu dönemde Almatı'yı portföyümüze katmak ve ortağımız Fraport ile birlikte Antalya'daki imtiyazımızı 2052 yılına kadar uzatmak uzun vadeli büyümemiz için iki kritik dönüm noktası oldu. Bu başarılarla ortalama imtiyaz süremizi sekiz yıldan 30 yıla çıkararak şirketimiz için önemli bir değer yarattık.

Coğrafi olarak dengeli havalimanları portföyümüz sayesinde 2022’nin ilk yarısında küresel trafik toparlanma eğrisinin üzerinde kalmaya devam ediyoruz. Büyüme odaklı bir şirket olarak, Orta Doğu, Afrika, Balkanlar ve BDT ülkeleri gibi hedef bölgelerimizde ortaya çıkan yeni fırsatları her zaman yakından takip ediyoruz. Kârlı ve sürdürülebilir büyüme fırsatları oluştuğunda portföyümüze yeni havalimanları eklemeye devam etmek istiyoruz.

Güçlü yolcu toparlanması ve Almatı'nın katkısıyla ikinci çeyrekte pandemi öncesi kârlılık seviyemizi aşmayı başardık. 2019 yılının ikinci çeyreğine kıyasla ikinci çeyrek ciromuz yüzde 39, FAVÖK yüzde 21 ve net kârımız yüzde 40 oranında arttı. Bu performansla ilk yarıyı 412 milyon avro ciro, 129 milyon avro FAVÖK ve 31 milyon avro net kâr ile tamamladık. Jeopolitik zorunluluklardan kaynaklanan trafik artışı nedeniyle Almatı göz alıcı derecede iyi bir çeyrek geçirdi ve son derece kuvvetli gelen konsolide sonuçlarımızda önemli bir payı oldu. Bununla birlikte önümüzdeki çeyreklerde Almatı'dan daha normale yakın bir finansal performans bekliyoruz.

Yıl boyunca, Rus trafiği önemli ölçüde iyileşti ve en son haftalık toparlanma seviyesi itibarıyla baktığımızda TAV için 2019’a kıyasla yüzde 49 ve Antalya için de yüzde 55 seviyesine kadar çıktı. Ayrıca Rusya ve Ukrayna kaynaklı trafik kaybı kısmen İngiltere, Almanya, Polonya, Kazakistan, İsrail ve Avrupa'nın geri kalanından gelen çok güçlü trafik tarafından telafi edildi. Bu gelişmelerle birlikte Antalya’da aylık dış hat yolcusu Haziran’da 2019’un yüzde 80'ine ulaştı.

2022 yılı boyunca yolcu ve iş görünümünde meydana gelen tüm bu değişiklikleri tekrar değerlendirerek 2022 kârlılık beklentilerimizi yukarı yönde revize ettik. Sene başında açıkladığımız beklentilerimize göre artık çok daha yüksek bir ciro, daha yüksek bir FAVÖK ve Havaş, Almatı ve hizmet şirketlerinden kaynaklanan marj daralması nedeniyle daha düşük bir FAVÖK marjı bekliyoruz. Yolcu sayısı beklentilerimizde ise bir değişiklik olmadı. Böylece seneyi 252 milyon avro ile 291 milyon avro arası FAVÖK ve 50 milyon avronun üstünde net kâr ile kapamayı bekliyoruz.

Pandemi döneminin getirdiği büyük zorluklara rağmen yatırımlarımıza devam ettik. Almatı'da havalimanının kapasitesini ikiye katlayarak en az 14 milyona çıkaracak olan yeni terminalin inşaatına başladık. Yeni terminal ile havalimanının hizmet kalitesini önemli ölçüde artıracağız. Almatı Havalimanı’nda misafirimiz olacak yolcularımıza en kaliteli hizmet ve destek fonksiyonlarını sunarak sınıfının en iyisi bir kullanıcı deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz. 2052 yılına kadar sürecek olan bir sonraki imtiyaz dönemine hazırlık olarak amiral gemimiz Antalya Havalimanı’nda da kapasite artırım yatırımlarımız devam ediyor.

Paydaşlarımız için mümkün olan en yüksek değeri yaratarak, kalıcı ve sürdürülebilir büyüme sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz. Çalışanlarımızın mutluluğunu sağlamak, yolcu memnuniyetini artırmak ve çevremize karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmek en önemli önceliklerimiz olmaya devam edecek. Bu alanda ülkemizin lider işletmelerinden biri olarak karbon ayak izimizi küçültmeye ve havalimanlarımızı net sıfır emisyon hedefine taşımak için çalışmaya devam edeceğiz.

1997 yılındaki kuruluşundan beri TAV, havalimanı işletmeciliği iş kolunu yeniden tanımlamaya ve yeni bir endüstrinin oluşmasına öncülük etti. Bugün çok farklı bir dünyada yaşıyor olsak da ana yaklaşımımız değişmedi. Bir havalimanı ancak geleceğe bakarak hayal edilebilir. Her zaman ileriye bakıyoruz ve havalimanlarının geleceğini şekillendiriyoruz.

Dünyanın en büyük havalimanı yönetim platformunun bir parçası olarak, grup içinde işbirliği imkanları yaratmak ve hizmet kalitesini geliştirmek için sürekli yenilik yapmak kurum kültürümüzün önemli bir parçası. Yolcu deneyimi, dijitalleşme, operasyonel verimlilik ve kurumsal sosyal sorumluluk alanlarında grup içi sinerjileri artırmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, geleceğin havalimanları vizyonumuzu hayata geçirmemizi sağlayan çalışanlarımıza, hissedarlarımıza ve iş ortaklarımıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum” dedi.