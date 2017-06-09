TAV hisseleri “satış“ haberi ile yüzde 3 yükseldi

İSTANBUL (AA) - Akfen Holding'in, TAV Havalimanları Holding'teki (TAV) hisselerini, Fransa merkezli Aeroports de Paris Group'a satmak için anlaşma imzaladığını açıklamasının ardından TAV hisseleri yüzde 3,2 değer kazanarak 18,30'a çıktı.

Akfen Holding'in, TAV'da kalan yüzde 8,1'lik payı için Fransa merkezli Aeroports de Paris Group şirketi ile hisse devri anlaşması imzaladığı haberi Borsa İstanbul'da işlem gören TAV hisselerinin güne yükselişle başlamasını sağladı.

Dün günü 17,73 TL'den tamamlayan TAV hisselerinin fiyatı, açıklamanın ardından 18,60 TL ile son 1,5 yılın en yüksek seviyesini gördü ve önceki kapanışa göre yüzde 3,2 artışla 18,30 TL seviyelerinde dengelendi.

Akfen tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan açıklamada, hisse devir anlaşmasında pay bedelinin 5,42 dolar olduğu, toplam satış tutarının da böylece 160 milyon dolar olarak gerçekleşeceği ifade edildi.

Cari dolar kuruyla (3,5240) pay başı satış bedelinin yaklaşık 19,10 TL seviyelerine denk gelmesi ile güne artışla başlayan TAV hisseleri, 10 Aralık 2015 tarihinden bu yana en yüksek seviyesini gördü.