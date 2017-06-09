Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Ziraat'in Genel Kurulu yapıldı
Vakıfbank'a genel müdür oldu
Vakıfbank'a genel müdür oldu
THY yönetiminde değişiklik
THY yönetiminde değişiklik
Günde 5 liraya bayram kredisi
Günde 5 liraya bayram kredisi
LYS esnasında korna çalma çağrısı
LYS esnasında korna çalma çağrısı

TAV hisseleri “satış“ haberi ile yüzde 3 yükseldi

- Akfen Holding'in, TAV'da kalan yüzde 8,1'lik payı için Fransa merkezli Aeroports de Paris Group şirketi ile hisse devri anlaşması imzaladığı haberinin ardından TAV hisseleri 18,30 TL'ye yükseldi

TAV hisseleri “satış“ haberi ile yüzde 3 yükseldi

İSTANBUL (AA) - Akfen Holding'in, TAV Havalimanları Holding'teki (TAV) hisselerini, Fransa merkezli Aeroports de Paris Group'a satmak için anlaşma imzaladığını açıklamasının ardından TAV hisseleri yüzde 3,2 değer kazanarak 18,30'a çıktı.
Akfen Holding'in, TAV'da kalan yüzde 8,1'lik payı için Fransa merkezli Aeroports de Paris Group şirketi ile hisse devri anlaşması imzaladığı haberi Borsa İstanbul'da işlem gören TAV hisselerinin güne yükselişle başlamasını sağladı.
Dün günü 17,73 TL'den tamamlayan TAV hisselerinin fiyatı, açıklamanın ardından 18,60 TL ile son 1,5 yılın en yüksek seviyesini gördü ve önceki kapanışa göre yüzde 3,2 artışla 18,30 TL seviyelerinde dengelendi.
Akfen tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan açıklamada, hisse devir anlaşmasında pay bedelinin 5,42 dolar olduğu, toplam satış tutarının da böylece 160 milyon dolar olarak gerçekleşeceği ifade edildi.
Cari dolar kuruyla (3,5240) pay başı satış bedelinin yaklaşık 19,10 TL seviyelerine denk gelmesi ile güne artışla başlayan TAV hisseleri, 10 Aralık 2015 tarihinden bu yana en yüksek seviyesini gördü.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
TAV Havalimanları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5