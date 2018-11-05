TAV Üst Yöneticisi Şener'den “kariyer“ tavsiyeleri

ANKARA (AA) - TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, "Hiçbir zaman çalışmaktan uzak durmamalı ve pedalı yeniden çevirmeliyiz. Çünkü dün dünde kalır, bugün yeniden başlar." dedi.

Şener, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi'nde düzenlenen "Hacettepe Konferansları"nda, "Küresel Firmalar" başlıklı sunumuyla deneyimlerini anlattı.

İyi bir proje yönetimi için yapılması gerekenlere ilişkin bilgi veren Şener, "Eğer iyi bir proje yapmak istiyorsanız, bunu zamanında, bütçesinin içinde ve istenilen kalitede bitireceksiniz ama yetmez, bunu devam ettirmek için zamanın sizden beklediğini de yerine getireceksiniz." diye konuştu.



Şener, insanın kariyerinin her sabah yeniden başladığını belirterek, "Hiçbir zaman çalışmaktan uzak durmamalı ve pedalı yeniden çevirmeliyiz. Çünkü dün dünde kalır, bugün yeniden başlar." ifadesini kullandı.

Holdingin kuruluşundan bu yana yurt dışında yürüttükleri projelere değinen Şener, küreselleşmeyle birlikte bilginin, sermayenin, teknolojinin, insanın ve kargonun hareketlendiğini söyledi. Şener, kendilerinin de buna ayak uydurmak için yurt dışı pazarlara yöneldiklerini ve birçok ülkede iş yaptıklarını dile getirdi.

Küreselleşmeyle mesleklerin yüzde 70'inin değişeceğine dikkati çeken Şener, "Küreselleşmeye ayak uydurmaya mecburuz. Biz de bunun için 'Kalkalım, yurt dışına gidelim. Küreselleşme tüm dünyayı sarmış.' dedik ve yurt dışında iş yapmaya başladık." dedi.

- "Güneşe arkanızı dönerseniz, gölgeler önünüze düşer"

Şener, öğrencilere tavsiyelerde bulunurken, "Dünyanın her tarafı size açık, yeter ki mesleğinizi küresel boyutta yapabilmek için çalışın. Bu hayatta kazanmaya oynamak gerekiyor. Okuduğunuz üniversitenin marka olması size 4 yıl avantaj sağlar. Sonrasında kendinizi yenilemeniz gerekiyor." diye konuştu.

Bilim ve teknolojideki gelişmelerin ekonomiye damga vuracağını belirten Şener, şunları kaydetti:

"Yeni olan kazanacak. Küresel pazarda Türk insanı olarak çok büyük avantajlarımız var. Çünkü biz kültürleri birbirine eklemleyebiliyoruz. Türkiye'deki üniversitelerde çok iyi eğitim veriliyor. Bu eğitimle dünyanın dört bir tarafında iş yapılabilir. İş hayatında iletişim ve ilişki para edecek. Güneşi arkanızı dönerseniz, gölgeler önünüze düşer. Çevirin yüzünüzü güneşe, gölgeler arkanızda kalsın. Dünyanın en zenginleri zamanı yakalayarak başardılar. Biz de Türkiye'de özelleştirmenin zamanını yakaladık ve başardık."

