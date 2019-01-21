Tavşanlı-Eskihisar feribotları şehit aileleri ve gazilere ücretsiz

YALOVA (AA) - Yalova'nın Altınova ilçesi ile Kocaeli'nin Gebze ilçesi arasında Negmar Denizcilik AŞ tarafından işletilen feribotlardan şehit aileleri ve gazilerin ücretsiz yararlanması uygulamasına başlandı.

Negmar Denizcilik AŞ Genel Müdürü Eşref Serbes, firmanın Tavşanlı İskelesi'ne demirleyen "Hamidiye" feribotunda düzenlediği basın toplantısında, 2013 yılından bu yana Eskihisar-Tavşanlı hattında yolcu ve araç taşımacılığı yaptıklarını söyledi.

Bu hatta karşılıklı olarak 4 feribotla hizmet verdiklerini belirten Serbes, "2013'ten bu yana yaklaşık 190 bin seferle vatandaşlarımıza hizmet ettik. Yılda ortalama 40 bin sefer yapıyoruz." dedi.

Şehit aileleri ve gazilere 18 Ocak itibarıyla ücretsiz ulaşım imkanı sunduklarını dile getiren Serbes, "Milletimiz, memleketimiz, vatanımız için canını ortaya koymuş, fedakarca hizmet etmiş, şehadet mertebesine erişmiş şehitlerimizin bize emanetleri olan yakınları, aynı şekilde mücadele etmiş ve gazi olmuş çok değerli insanlarımız, feribotlarımızda ücretsiz, sınırsızca seyahat edebilsin istedik." diye konuştu.

Şehit aileleri ve gazilerin ücretsiz ulaşım imkanından yararlanmak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca verilen kimlik kartları ile isimlerine kayıtlı otomobillerine ait ruhsatlarının fotokopilerini bir defaya mahsus "gazi@negmar.com" adresine iletmeleri gerektiğini söyleyen Serbes, sarı basın kartı sahibi basın mensuplarının da bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdıktan sonra feribotlara yüzde 50 indirimli binebileceklerini ifade etti.

Hain darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016 gecesi Eskihisar-Tavşanlı hattında işlettikleri Hamidiye, Selimiye, Bahariye ve Muradiye feribotlarını milletin ve devletin hizmetine seferber ettiklerini anlatan Serbes, şunları kaydetti:

"Biz o akşam buradaki seferlerimizi kapattık. Bunun sebebi şuydu, İstanbul'daki boğaz köprüleri kapanmıştı. Negmar, 4 feribotuyla o gece İstanbul Boğazı'na giderek, o darbecilerin hala İstanbul semalarında alçak uçuş yaptığı o saatlerde ücretsiz olarak yolcu ve araç taşıyordu. Biz inisiyatif aldık. 'Üzerimize düşen budur, bu gemiler bu akşam ülkesine hizmet edecek.' dedik ve 16 Temmuz akşam saatlerine kadar köprüler açıldıktan sonra da seferler devam etti. Yaklaşık orada 5 binin üzerinde araç ve 20-30 bin civarı yolcu taşımış olduk. Bunun resmi kaydı bizde bulunmuyor çünkü hiç kimseye bilet kesmedik, kimseden ücret almadık. Ben o yüzden bizim feribotlarımıza 'gazi gemiler' diyorum. Bu gazi gemiler bugünden sonra da şehit yakınları ve gazilerimizin hizmetinde olacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin, memleketimizin hizmetinde olmaya devam edecektir."