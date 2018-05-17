Tavuk ve balık ihracatı 235 kat arttı Türk su ürünleri ve hayvansal mamulleri ihracatı Nisan ayında yüzde 31.4 artışla 214 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin su ürünleri ve hayvansal mamul ihracatı hız kesmeden artmaya devam ediyor. İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Müjdat Sezer, su ve kanatlı ürün ihracatında rekora koştuklarını söyledi. Sektör ihracatının Nisan 2018’de yüzde 31.2 artarak 214 milyon dolara yükseldiğini belirten Sezer, Ocak-Nisan döneminde ihracatın yüzde 20 yükselişle 830 milyon dolara çıktığını bildirdi. Sezer, son 12 aylık ihracatın ise yüzde 19.4 artışla 2 milyar 399 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

Komşu Irak ilk sırada yer aldı

İhracatın ülkeler bazında dağılımına da değinen Sezer, “Sektör olarak Nisan ayında en fazla ihracat 51.1 milyon dolarla Irak’a yapıldı. Irak’ı 12.5 milyon dolarla Hollanda, 10.5 milyon dolarla Suudi Arabistan, 9.8 milyon dolarla Libya, 8.7 milyon dolarla Almanya, 8.3 milyon dolarla Suriye takip etti. Son 12 aylık dönemde ise en çok ihracat yapılan ülkelerden birisi Hong Kong oldu. Bu dönemde Hong Kong’a yapılan ihracat yüzde 490 artışla 68 milyon dolar olarak gerçekleşti” dedi.

Sezer’in verdiği bilgiye göre, nisan ayında en fazla ihracat yapılan ürünlere bakıldığında ise 25.3 milyon dolarla horoz ve tavuk eti ilk sırada yer aldı. Bunu 25.1 milyon dolarla yumurta, 15.6 milyon dolarla deniz levreği ve 15.2 milyon dolarla çipura takip etti.

Uzakdoğu ülkelerine ihracat hızlı arttı

Nisan ayında Türkiye geneli su ürünleri ihracatının yüzde 31, kanatlı ürünleri ihracatının ise yüzde 13 oranında yükseldiğine dikkat çeken Sezer, “Son 12 aylık dönemde su ürünleri ihracatımız yüzde 13 artış göstererek 914 milyon dolara, kanatlı ürünleri ihracatı ise yüzde 26’lık artışla 572 milyon dolara çıktı” şeklinde konuştu.

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği olarak ise nisan ayında ihracatlarının yüzde 41.3 gibi ciddi bir oranda artarak 70 milyon dolara yükseldiğinin altını çizen Sezer, “Nisan 2018 döneminde birliğimizin Japonya’ya gerçekleştirdiği ihracatı ise tam 235 kat artarak 17 bin dolardan 4 milyon dolara çıktı” dedi.

