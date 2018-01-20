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Tavukçuluk olumsuz propagandadan kurtarılmalı

- TVHB Merkez Konseyi Başkanı Gözet: - "Tavukçuluk hormonlu, antibiyotikli gibi olumsuz propagandalardan kurtarılmalı"

Tavukçuluk olumsuz propagandadan kurtarılmalı

ANKARA (AA) - AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Talat Gözet, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, beyaz et üretimini sıkı bir şekilde denetlediğini belirterek, "Tavukçuluk hormonlu, antibiyotikli gibi olumsuz propagandalardan kurtarılmalı." dedi.
Gözet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beyaz et sektöründeki spekülatif ve olumsuz açıklamaların temelsiz olduğunu söyledi.
Beyaz et üretiminde Türkiye'nin iyi bir yerde olduğunu belirten Gözet, "Ülkemiz dünyada, tavuk eti üretiminde ABD, Brezilya, Çin, Avrupa Birliği, Hindistan, Rusya, Meksika, Arjantin'den sonra 1 milyon 900 bin tonla 9'uncu sırada yer alıyor. Türkiye'de kişi başı 23,5 kilo tüketim düşüyor." diye konuştu.
Gözet, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının beyaz et üretimini kalıntı izleme programı ve örnekleme yöntemiyle sıkı bir şekilde denetlediğini vurgulayarak, "Tavukçuluk hormonlu, antibiyotikli gibi olumsuz propagandalardan kurtarılmalı. Tavuklarda kullanılan antibiyotik birtakım hastalıkları önlemek amacıyla ve kesim öncesinde arınacak şekilde kullanılıyor." ifadesini kullandı.
Tavukların ihtiyaçlarına göre beslenme rasyonunun gerçekleştirildiğinin altını çizen Gözet, tavuklara kontrollü şekilde protein, karbonhidrat, mineral madde verildiğini ve 42 günde kesilme olgunluğuna erişildiğini söyledi.
Gözet, fabrikasyon sistemde yetiştirilen tavuklarda hormonun kesinlikle olmadığına işaret ederek, beyaz ette hormon kullanılmış olsaydı 5-6 liraya tavuk eti yenilemeyeceğini çünkü hormonun maliyetinin yüksek olduğunu kaydetti.
Kırsalda ve 42 günde yetiştirilen tavuk etinin besin değerlerinin aynı olduğunu anlatan Gözet, "Hayvansal protein Türkiye'nin gençlerinin olmazsa olmazı. Bir toplum kendi kendini besleyemiyorsa, hayvansal ve bitkisel üretimini yapamıyorsa geleceği karanlıktır. Birincisi eğitim, ikincisi beslenme, cep telefonunuz olmasa da yaşayabilirsiniz ama gıda olmadan yaşayamazsınız." değerlendirmesinde bulundu.
Gözet, bakanlığın gıda konusunda yapılan spekülatif açıklamaları da denetlemesi gerektiğini belirterek, gıda konusunda her söylenenin ciddiye alınmamasını istedi. Gözet, "Eleştirel konuşmalar yerli şirketlerimizin yabancıların eline geçmesine neden oldu. Yerli ve milli sermayemiz desteklenmeli, yanlışları varsa ilgili birimler tarafından uyarılmalı." dedi.
Tavukçuluk sektöründe her şeyin hesaplanarak yapıldığını anlatan Gözet, şunları kaydetti:
"İnsan beslenmesi ve sağlık yönünden tavuk etinde herhangi bir sıkıntısı olmaz. Tavuk eti konusunda yapılan spekülatif açıklamalar toplumu beslenme konusunda sıkıntıya düşürecek açıklamalardır. Beyaz et olmazsa bugün fakir fukara hayvansal protein ihtiyacını gideremez. Dar gelirli insanlar protein ihtiyacını beyaz etle sağlıyor ve sofrasını zenginleştiriyor."

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