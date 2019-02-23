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TAYSAD ve TOGG "Türkiye'nin Otomobili" için bir araya geldi

- TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca: - "TOGG ile TAYSAD arasında, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından geliştirilerek üretilecek araçta kullanılacak parçalar ve teknolojilerle alakalı teknik bir toplantı gerçekleştirildi, karşılıklı fikir alışverişi yapıldı"

TAYSAD ve TOGG
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ANKARA (AA) - Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ile TAYSAD arasında, grup tarafından geliştirilerek üretilecek araçta kullanılacak parçalar ve teknolojilerle alakalı teknik bir toplantı gerçekleştirildi, karşılıklı fikir alışverişi yapıldı." ifadesini kullandı.

Kanca, yazılı açıklamasında, TOGG ve TAYSAD'ın, Türkiye'nin otomobili ve onun ortaya çıkaracağı mobilite ekosistemindeki iş birliği fırsatlarını değerlendirmek ve hayata geçirmek üzere, oluşturdukları gruplar aracılığıyla görüşmelere başladığını bildirdi.

TAYSAD'ın, Türkiye'de üretilen ve üretilecek her türlü aracı desteklediğini belirten Kanca, ülkeye daha çok otomotiv yatırımı gelmesini, daha çok araç üretilmesini ve ihraç edilmesini istediklerini vurguladı. Kanca, bu bağlamda Türk otomobil markasının doğuşuna yönelik girişimi de ilk günden itibaren desteklediklerini anımsatarak, "TOGG ile TAYSAD arasında, grup tarafından geliştirilerek üretilecek araçta kullanılacak parçalar ve teknolojilerle alakalı teknik bir toplantı gerçekleştirildi, karşılıklı fikir alışverişi yapıldı." bilgisini paylaştı.

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Alper KancaTAYSADTürkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG)
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