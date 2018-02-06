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Tayvan'dan MÜSİAD'a ziyaret

- Tayvan'ın başkenti Taipei'nin Belediye başkanı Wen-je Ko liderliğindeki 35 kişilik heyet MÜSİAD Genel Merkezi'ni ziyaret etti -MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: - "Türkiye ve Tayvan arasındaki ticari ilişkilerin daha iyi bir seviyeye çekilmesi gerekiyor"

Tayvan'dan MÜSİAD'a ziyaret

İSTANBUL (AA) - Tayvan'ın başkenti Taipei'nin Belediye Başkanı Wen-je Ko öncülüğündeki 35 kişilik heyet MÜSİAD Genel Merkezi'ne ziyarette bulundu.

MÜSİAD'ın açıklamasına göre, MÜSİAD Yurtdışı Teşkilatlanma Komisyonu Tayvan Temsilciliği koordinasyonunda düzenlenen toplantıda, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Yurtdışı Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı İbrahim Uyar, MÜSİAD Tayvan Temsilcisi İsrafil Çimen, MÜSİAD Asya-Pasifik Direktörü Süleyman Çelebi ve Tayvan Türkiye Temsilcisi Yaser T.H Cheng hazır bulundu.

Ziyarette konuşan Abdurrahman Kaan, MÜSİAD'ın yurt içinde 86, yurt dışında 70 ülkede 187 nokta ile Türkiye'nin en büyük global STK'sı olduğunu belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye ve Tayvan arasındaki ticari ilişkilerin daha iyi bir seviyeye çekilmesi gerekiyor. Tayvan temsilciliğimizle iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin artırılması adına gayret gösteriyoruz. Bu minvalde, en yakın zamanda Tayvan'a iş insanlarından oluşan bir heyetle ziyaret gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu ziyaretle sayesinde ülkeler arasındaki ticari ilişkilerin bir adım öteye gideceğine inanıyoruz. Türkiye'nin Tayvan turizm rehberine eklenmesi gerekiyor. Bu hedef doğrultusunda MÜSİAD olarak gerekli girişimler başlatacağız."


- Hedef Asya-Pasifik


MÜSİAD Yurtdışı Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı İbrahim Uyar ise derneğin Amerikan Ticaret Odası'ndan sonra dünyanın en yaygın sivil toplum kuruluşu olduğunu kaydederek, iki ülke ilişkilerinin karşılıklı geliştirilmesi noktasında MÜSİAD Tayvan temsilciliğinin elinden gelen gayreti göstereceğini vurguladı.

Teşkilatlanma çalışmaları hakkında bilgi veren Uyar, "2018'de Asya-Pasifik bölgesine yönelik Malezya merkezli bir strateji geliştiriyoruz. Bu doğrultuda, yıl sonuna kadar Vietnam ve Filipinler gibi ülkelerde temsilcilik ofisi açacağız." ifadesini kullandı.

Taipei Belediye Başkanı Wen-je Ko da Türkiye'yi ilk kez ziyaret ettiğini ve İstanbul'u çok beğendiğini belirterek, karşılıklı ziyaretlerin artırılması gerektiğini bildirdi. Wen-je Ko, en kısa sürede MÜSİAD heyetini Taipei'de ağırlamak istediklerini sözlerine ekledi.

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MÜSİAD
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