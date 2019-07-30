Taze siyah incirde ihracat hedefi 50 milyon dolar

İZMİR (AA) - Türkiye'nin önde gelen yaş meyve ihraç ürünlerinden siyah incirde bu yıl iyi bir sezon bekleniyor.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, yaptığı açıklamada, sağlığa faydaları ve lezzeti nedeniyle tercih edilen taze siyah incirin ihracat yolculuğunun 29 Temmuz'da başladığını bildirdi.

Taze siyah incirde rekolte ve kalitenin bu yıl çok iyi olduğunu belirten Uçak, ürünün yüksek katma değerinin bulunduğuna işaret etti.

Hava kargo olanağı sayesinde bu üründen elde edilen gelirin de hızla arttığına işaret eden Uçak, "2018 yılında 39 milyon dolar olan taze siyah incir ihracatının 2019'da 50 milyon doları aşmasını bekliyoruz. Ortalama ihraç fiyatı kilogram başına 2,5 dolar olan bu üründe 3 doları geçmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl Almanya, İngiltere ve Hollanda başta olmak üzere 40 ülkeye yaş siyah incir gönderildiğini belirten Uçak, ihracatın 2,4 milyon dolarlık bölümünün hava kargoyla yapıldığını, bu alanda da Hong Kong'un büyük bir pay aldığını kaydetti.