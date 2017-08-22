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Tazedirekt emojili web adresleriyle "ilki" gerçekleştirdi

- İnternet sitelerinin adreslerini emojilerle kısaltan uygulamanın Türkiye'deki ilk temsilcisi Tazedirekt oldu

Tazedirekt emojili web adresleriyle

İSTANBUL (AA) - Dünyada büyük ilgi ile karşılanan, internet sitelerine emojili alternatif web adresleriyle erişim sağlayan uygulamayı Türkiye'de "ilk kez" Tazedirekt hayata geçirdi.

Şirket açıklamasına göre, günlük mesaj ve e-postalarda yaygın olarak kullanılan ve duyguların görsel olarak daha kolay ifade edilmesine fırsat veren emojiler ile artık web sitelerine doğrudan erişim sağlanabilecek.

Başladığı andan itibaren büyük bir merak ve ilgi ile karşılanan, internet sitelerinin adreslerini emojilerle kısaltan uygulamanın Türkiye'deki ilk temsilcisi Tazedirekt oldu.

Taze ürünleri kaynağından tüketiciye doğrudan ulaştıran doğal gıda online alışveriş markası Tazedirekt; üzüm, portakal, süt ve zeytin gibi en fazla talep gören taze ürünlerinin emojileri aracılığıyla kullanıcılarıyla direkt iletişim kuruyor.

Online tüketiciler, Tazedirekt'in web sitesine girmek için adres satırına "www.tazedirekt.com" yazmak yerine; mandalina, üzüm, süt veya kavun emojilerinden birini ekleyip ".to" yazarak "www.tazedirekt.com" sitesine hızlıca ulaşabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
EmojiInternetTazedirektWeb Sitesi
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