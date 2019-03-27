TBB Başkanı Aydın'dan swap işlemlerindeki iddialara ilişkin açıklama

İSTANBUL (AA) - Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın, "Türkiye’de yerleşik bankaların yurt dışında yerleşik bankalara likidite vermedikleri veya bu bankalar ile TL-yabancı para takas işlemi yapmadıkları, bu nedenlerle yurt dışı piyasalarda TL’nin faizinin çok yükseldiği yönünde basında yorum ve değerlendirmeler yer almaktadır. Bu değerlendirmeler doğru değildir ve gerçeği yansıtmamaktadır." açıklamasında bulundu.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye’deki bankaların kendilerinin TL likiditesi aradığını, likiditenin kaynağı olmadığını belirtti.

"Türkiye’de yerleşik bankaların yurt dışında yerleşik bankalara likidite vermedikleri veya bu bankalar ile TL-yabancı para takas işlemi yapmadıkları, bu nedenlerle yurt dışı piyasalarda TL’nin faizinin çok yükseldiği yönünde basında yorum ve değerlendirmeler yer almaktadır. Bu değerlendirmeler doğru değildir ve gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerini kullanan Aydın, Türkiye’deki bankaların kendi aralarında ve uluslararası ilişkilerinde bankacılık düzenlemelerine, teamüllere, ticari esaslara ve sözleşmelere uygun davrandığını aktardı.

Bankaların bilanço, likidite, risk ve bilanço yönetiminde kullandıkları araçlardan bir tanesinin para değişimi/takas olduğunu dile getiren Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“'Swap' olarak da adlandırılan bu işlemde taraflar sözleşmede belirlenmiş zaman içinde farklı para birimlerini veya faiz ödemelerini karşılıklı olarak değiştirirler. Düzenlemelere göre, Türkiye’deki bankalar, yurt dışında yerleşik bankalar ile TL karşılığı yabancı para takas işlemlerini öz kaynaklarının en fazla yüzde 25’i oranında yapabilmektedir. Bu limit içinde olmak kaydıyla, bir bankanın ne miktarda hangi işlemi yapacağı ticari bir karardır. İşlemlerin niteliği, miktarı ve fiyatı ilgili bankaların portföy yapısına, risk anlayışına ve yönetim politikasına göre farklılık gösterebilmektedir. Türkiye’deki bankalar para piyasalarında TL’de net borç alan durumundadır. Merkez Bankası tarafından sektöre sağlanan günlük likidite ortalama 70 milyar TL düzeyindedir. Merkez Bankası’nın enflasyonu düşürmek, fiyat istikrarını daha düşük bir enflasyon düzeyinde sağlamak ve finansal istikrarı desteklemek amacıyla uyguladığı sıkı para politikası TL’nin bulunabilirliğinde ve fiyatında en önemli belirleyicidir."





- "Yanlış hesap yapanların yanlışlarından dönmelerini tavsiye ediyoruz"





Aydın, uluslararası piyasalarda swap işlemlerinde TL faiz oranlarının yükselmesinin ana nedeninin yurt dışı yatırımcıların döviz alımlarını yapmak için yeterli TL bulamamasından kaynaklandığını bildirdi.

TL’nin ucuz olduğunu ve hep öyle kalacağını düşünerek elinde olmayan TL ile hızlı bir şekilde ve yüksek miktarlarda döviz almaya kalkan yatırımcıların satın aldıkları döviz için TL bulamadığını vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:



"TL’nin değer kaybetmesine neden olabilecek bu tür spekülatif bir yaklaşıma, diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de gerekli duruş gösterilmiştir. Alınan önlemler TL’nin değersizleştirilmesi çabalarını bertaraf etmiş, TL’nin güçlü ve istikrarlı bir para olduğunun anlaşılmasına katkı sağlamıştır. Para piyasalarında istikrarın kalıcı şekilde sağlanması için alınan önlemler etkisini güçlü bir şekilde göstermiştir. Yatırımcılardan TL’ye duydukları güveni sürdürmelerini, iç ve dış piyasalarda işlemlerin sağlıklı olarak devamını bekliyoruz. Yanlış hesap yapanların yanlışlarından dönmelerini tavsiye ediyoruz. Yatırımcılar bilsinler ki ekonomi yönetimi gelişmeleri çok yakından izlemekte, değerlendirmekte ve ekonomimiz için en hayırlı olacak kararlar alınmaktadır."

