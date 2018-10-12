TBB, uluslararası bankacıları buluşturdu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Bankalar Birliği (TBB), uluslararası bankacılara Endonezya'nın Bali adasında resepsiyon verdi.

TBB'den yapılan açıklamaya göre, Bankalar Birliği, Bali adasındaki Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası yıllık toplantılarında, Türkiye'deki bankacılık sektörünü temsilen bir resepsiyon verdi.



TBB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın'ın ev sahipliğinde dün akşam 30'uncusu düzenlenen etkinliğe, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, birçok ülkeden merkez bankası başkanı ve bankacılar katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TBB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın, resepsiyonun bankacılık sektörü açısından önemini değerlendirirken, ekonomi politikalarına yön veren hükümet yetkilileri, merkez bankası başkanları ve finans kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Aydın, buraya gelen bankacılarla küresel ekonomi ve Türkiye'deki gelişmeleri değerlendirme fırsatı buldukları toplantıların; ilişkileri geliştirmek, yeni iş birlikleri oluşturmak açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Meslektaşlarımızla yaptığımız görüşmeler; Türkiye’nin ekonomik performansı, bankacılık sektöründeki gelişmeler ve uluslararası düzenlemelere uyum gibi konularda fikir alışverişinde bulunmamızı sağladı." ifadesini kullandı.