Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Trabzon Murat Baydar gümrük vergileri AB sanayi üretimi
Fındıktaki kayıplar “file örtü“ ile önlenecek
Fındıktaki kayıplar “file örtü“ ile...
Bilişim kampı buluşturacak
Bilişim kampı buluşturacak
Her şey dahil tepkisi
Herşey dahil tepkisi
e-ihracat atağı
e-ihracat atağı
Kanada'dan boykot girişimi
Kanada'dan boykot girişimi

TBB ve Finansal Kurumlar Birliği, BDDK ile toplantı iddialarını yalanladı

- Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Finansal Kurumlar Birliği, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile toplantı yapılacağı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu

TBB ve Finansal Kurumlar Birliği, BDDK ile toplantı iddialarını yalanladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Finansal Kurumlar Birliği'nce, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile toplantı yapılacağı yönündeki haberlerinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

TBB'den yapılan açıklamada, bazı medya kaynaklarında Birliğin ve Birliğin üyelerinin, BDDK ile bugün bir toplantı yapacağı haberlerine yer verildiği, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Finansal Kurumlar Birliği'nden yapılan açıklamada da, bazı basın yayın organlarının "BDDK bankaları ve bankacılık dışı finans kesimini toplantıya çağırdı" başlıklı iddiaların ardından kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması gereği doğduğu aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye’nin güçlü finans yapısının temelini oluşturan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun ülkemizde faaliyet gösteren bankaların ve bankacılık dışı finans kesiminin temsilcilerini toplantıya çağırdığını iddia eden haberlerin tümü asılsızdır. Finansal Kurumlar Birliği olarak Türkiye ekonomisine olan desteğimiz sürmekle birlikte, tüm üyelerimizle ekonomimize değer katan çalışmalarımıza hiçbir aksaklık olmadan var gücümüzle devam ediyoruz."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Finansal Kurumlar BirliğiTBB
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5