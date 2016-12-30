Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Yazılımla tüm sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Sektörlere ÖNDERlik yapıyor
Uber'den açıklama var
Uber'den açıklama var
Çevreyi kirletenin cezası belli oldu
Çevreyi kirletene para cezası
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor

TBB'den engelli vatandaşlar için ATM duyurusu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Bankalar Birliği (TBB), "Bankacılık Hizmetlerinin Erişilebilirliğine Dair Yönetmelik" kapsamında, ortopedik engelli vatandaşlara uygun ATM'lerin adreslerini ve coğrafik konumlarını gösteren bir harita hazırlandığını...

TBB'den engelli vatandaşlar için ATM duyurusu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Bankalar Birliği (TBB), "Bankacılık Hizmetlerinin Erişilebilirliğine Dair Yönetmelik" kapsamında, ortopedik engelli vatandaşlara uygun ATM'lerin adreslerini ve coğrafik konumlarını gösteren bir harita hazırlandığını duyurdu.

TBB'den yapılan açıklamada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan "Bankacılık Hizmetlerinin Erişilebilirliğine Dair Yönetmelik" kapsamında, ortopedik engelli vatandaşlara uygun ATM'lerin adreslerini ve coğrafik konumlarını gösteren bir harita hazırlandığı kaydedildi.

Açıklamada, "TBB'nin internet sitesi üzerinden il, ilçe veya banka seçilerek sorgulama yapılabilen haritaya https://www.tbb.org.tr/app/harita.aspx?sube_tipi=6 adresinden erişilebilmektedir." denildi.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Bankalar Birliği
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.