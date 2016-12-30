TBB'den engelli vatandaşlar için ATM duyurusu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Bankalar Birliği (TBB), "Bankacılık Hizmetlerinin Erişilebilirliğine Dair Yönetmelik" kapsamında, ortopedik engelli vatandaşlara uygun ATM'lerin adreslerini ve coğrafik konumlarını gösteren bir harita hazırlandığını duyurdu.

TBB'den yapılan açıklamada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan "Bankacılık Hizmetlerinin Erişilebilirliğine Dair Yönetmelik" kapsamında, ortopedik engelli vatandaşlara uygun ATM'lerin adreslerini ve coğrafik konumlarını gösteren bir harita hazırlandığı kaydedildi.

Açıklamada, "TBB'nin internet sitesi üzerinden il, ilçe veya banka seçilerek sorgulama yapılabilen haritaya https://www.tbb.org.tr/app/harita.aspx?sube_tipi=6 adresinden erişilebilmektedir." denildi.