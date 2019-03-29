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TBB'den finansal okuryazarlık sitesi

- Türkiye Bankalar Birliği, finansal okuryazarlık düzeyinin artırılması amacıyla yeni internet sitesi açtı

TBB'den finansal okuryazarlık sitesi
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İSTANBUL (AA) - Türkiye Bankalar Birliği (TBB), finansal okuryazarlık düzeyinin artırılması amacıyla yeni internet sitesini kullanıma açtı.

TBB'den yapılan açıklamaya göre TBB, bankaların önem ve etkinliğinin arttığı bu dönemde, farklı meslek grupları ve bireylerin finansal okuryazarlık düzeylerini artırmak amacıyla hazırladığı yeni internet sitesini kullanıma açtı.

İlk etapta özellikle bankacılık ve finans alanında uzmanlaşmayı veya bilgi birikimini artırmayı amaçlayan muhabirlere yönelik hazırlanan eğitim videolarında, bankalar ve bankacılık faaliyetlerini tanıtmak ve genel olarak bankaların işleyiş mekanizması konusunda bilgi vermek hedeflendi.

Sitedeki "Online Eğitim" sekmesi altından ulaşılan eğitim modülünde; bankaların ekonomideki rolü, bankalar nasıl kaynak sağlar ve bunları nasıl kullanır, risklerini nasıl yönetir, sermaye yeterlilik oranı (rasyosu) nasıl hesaplanır ve neyi ifade eder, bankalarda kârlılık analizi nasıl yapılır, bir banka hastalığı ‘likidite riski’ ve yönetimi gibi başlıklarda bilgilendirici videolar yer alıyor.

Sitede ayrıca, finansal okuryazarlık kavramına dair temel bilgilere, Türkiye ve dünyadan karşılaştırmalı verilere yer veriliyor. Kullanıcılar ‘finansal okuryazarlık seviye ölçme anketi’ ile mevcut bilgilerini sınama imkânı bulabiliyor.

Daha sonraki etaplarda bankacılar ve öğrencilere yönelik eğitim modüllerinin de ekleneceği Finansal Okur Yazar adlı sitenin finansal sistem ve bankacılık sektörü hakkında faydalı bir kaynak olması hedefleniyor.

Siteye "finansalokuryazar.tbb.org.tr" veya "foy.tbb.org.tr" adreslerinden erişim sağlanabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Bankalar Birliği
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