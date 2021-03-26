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TBB’den Hüseyin Aydın açıklaması

Türkiye Bankalar Birliği'nden Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın'a ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, Aydın'ın 26 Mart 2021 tarihinde Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevini devrettiği için, Türkiye Bankalar Birliği'ndeki görevinin de tamamlandığı belirtildi.

TBB’den Hüseyin Aydın açıklaması
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TBBYönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevini 26 Mart 2021 tarihinde devrettiğinden, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi tamamladığı duyuruldu.

Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklama şöyle;

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevini 26 Mart 2021 tarihinde devrettiğinden, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi de tamamlanmıştır.
 
Birliğin Statüsü’ne göre yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi genel müdürler arasından ismen seçilmektedir.

Birlik Başkanlığı’nı 20 Nisan 2011 tarihinden itibaren sürdüren Hüseyin Aydın’a Türkiye ekonomisine, bankacılık sektörüne ve Birlik çalışmalarına sağladığı değerli katkılar; zor dönemlerde Birliği temsil ederken gösterdiği kapsayıcı, yapıcı, özverili, iletişime açık, çözüm odaklı yaklaşımı nedeniyle teşekkür eder, esenlikler dileriz.

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Anahtar Kelimeler:
Hüseyin AydınTürkiye Bankalar Birliği
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