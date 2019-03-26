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TBD Başkanı Aktepe güven tazeledi

ANKARA (AA) - Rahmi Aktepe, oy birliğiyle yeniden Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı seçildi. TBD'den yapılan açıklamaya göre, Derneğin 32. Olağan Genel Kurulu Ankara Sanayi Odasında (ASO) gerçekleştirildi. Aktepe, oy birliğiyle yeniden...

TBD Başkanı Aktepe güven tazeledi
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ANKARA (AA) - Rahmi Aktepe, oy birliğiyle yeniden Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı seçildi.

TBD'den yapılan açıklamaya göre, Derneğin 32. Olağan Genel Kurulu Ankara Sanayi Odasında (ASO) gerçekleştirildi. Aktepe, oy birliğiyle yeniden TBD Başkanı oldu.

Aktepe, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin teknoloji üretme konusundaki sıkıntılarının giderilmesi ve dijital dönüşümüne ilişkin çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

Dernek olarak Türkiye'nin dijital olgunluk seviyesinin yükseltilmesine, dijital ekonominin büyütülmesine, bilişim ve siber güvenlik ekosisteminin sağlıklı bir yapıda geliştirilmesine ağırlık vereceklerini belirten Aktepe, "STK'lar arasındaki iş birliğine fazlasıyla önem veriyoruz. Cumhurbaşkanlığı ofisleri ve bakanlıklardaki karar vericilerle daha yakın çalışacağız. Onların ihtiyaçlarına yönelik nitelikli raporlar üretilmesi kapsamında faaliyetlerimizi yürüteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.


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ASOOlağan Kurul ToplantısıRahmi AktepeTürkiye Bilişim Derneği
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